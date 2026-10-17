La Madre del Valle en el barrio Don Félix y la escuela José Cubas de Valle Viejo

Dentro de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, durante la mañana del viernes 16 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visitó el centro vecinal y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Don Félix, ubicados en el departamento Valle Viejo.

Con mucha emoción y profunda devoción, la Madre Morena fue recibida por quienes se desempeñan en el centro de salud y vecinos del sector que llegaron a horas tempranas para honrarla.

En el local vestido de fiesta, rezaron el Santo Rosario y le cantaron a la Virgen María, en su advocación del Valle.

En la escuela José Cubas

En horas de la tarde de esta misma jornada, la imagen de la Madre del Valle visitó a la escuela Nº 702 José Cubas, Nivel Primario, ubicada en la ciudad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

La Sagrada Imagen llegó en brazos del padre Facundo Brizuela, rector del Santuario Catedral, a las instalaciones escolares, donde fue recibida con mucha alegría por los alumnos, docentes, directivos y demás personal.

Una vez ubicada en el altar preparado para la ocasión, la comunidad educativa rezó ante la Madre Morena y la honró con el canto.

La Madre del Valle se despidió en el anexo de la escuela José Cubas, hasta donde también llegaron vecinos de la ciudad chacarera para saludarla y expresarle su amor.