La Madre del Valle estrena nuevo manto

Durante la tarde de este viernes 5 de abril, se llevó a cabo el cambio del manto que la Virgen del Valle lucirá durante el Septenario en su honor, que se iniciará mañana con la Solemne Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio.

La ceremonia fue presidida por el padre Gustavo Flores, rector de la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle, quien bendijo el manto pidiendo por las personas que lo realizaron, por los servidores, los peregrinos y devotos que peregrinarán hasta el Santuario para honrar a la Madre Morena. Luego rezó el Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

La prenda fue confeccionada por la señora Ramona del Valle Gerez, oriunda de Buenos Aires, quien la describió indicando que “el vestido blanco tiene bordado en el centro la imagen de la Eucaristía realizada con piedras, hilos dorados y perlas. En los bordes del vestido están bordadas rosas blancas, que significan la pureza de María, hechas con hilos blancos y piedras”.

El manto “es de color celeste cielo, bordado con hilos de oro y piedras. Sus símbolos son: un corazón en llamas, coronado de espinas, con una herida abierta de donde brota sangre, y en la que nace una Cruz. Esto significa, que Dios nos ama con un infinito amor, para que entendamos que É| es el centro de nuestras vidas porque Él es la Luz, como el sol que siempre está presente”, manifestó.

También detalla que “lleva la letra 'M' y la Cruz, que simboliza a la Madre Misericordiosa, Ella es la puerta para llegar al Hijo”.

Al finalizar el rito de vestición se realizó el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María coincidiendo con el primer viernes de mes dedicado al Corazón de Jesús.

El testimonio de su autora: “Me cuidó desde que nací”

Su autora comentó que “desde el primer día que empecé a confeccionar este manto, lo hice en todo momento con el rezo del Rosario en cada puntada, y siempre le pedía a la Virgencita que guiara mis manos”.

Ramona dijo que “soy muy devota de la Virgencita del Valle, ya consagrada hace dos años. Desde muy joven tuve un gran sueño, que fue realizar un vestido para la Morenita, por mi gran amor a Ella, porque siempre está conmigo. Me cuidó desde que nací, pesé un kilo y medio, y mi abuelo le hizo una promesa. Por eso llevo su nombre, y me siento bendecida por este gran sueño que se cumplió”.

Y continuó relatando que “mi hija Bárbara visitó un día el Museo de la Virgen del Valle, y fue la que me hizo contacto con las personas que me ayudaron a que se haga posibe realizar este manto. Les doy gracias a mi familia, al padre Gustavo Flores, Lucía, Valeria que trabajan en la Catedral y Santuario de Nuestra Señora del Valle”.