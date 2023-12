La nueva Intersindical docente reclama paritarias "con urgencia" y acusa discrminación

Luego que los gremios estatales que representan a los trabajadores de la Administración Pública de la provincia, firmaran un nuevo acuerdo salarial este martes, el cual fue acordado con la presencia del primer mandatario provincial, desde la docencia se apura por el llamado a paritarias. Así no solo lo manifiestan los mismos educadores sino también los gremios que los representan. De esta manera lo marcaron con un comunicado la nueva Intersindical docente compuesta ahora solo por ATECa, SADOP y SIDCa.

Estos sindicatos presentaron nota al Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, encabezado por la CPN. Verónica Soria, consultando a la misma sobre la situación paritaria salarial de los docentes. A la espera de una respuesta, han expresado su “preocupación” por lo que marcaron como una “paritaria que quedó inconclusa y que ha sido objeto de reiteradas postergaciones”. Y es allí donde los tres gremios remarcan que la Provincia ya arregló con otros gremios y trabajadores y que el sector docente “no ha sido convocado para retomar las negociaciones”.

Los representantes sindicales resaltaron la importancia de establecer pautas y criterios sobre “un nuevo incremento salarial con urgencia, con el objetivo de cerrar el periodo 2023. Esta solicitud se fundamenta en la difícil situación económica que atraviesan tanto los empleados del estado en todos sus poderes como el sector docente, que no puede ser excluido de estas negociaciones”, consideraron en el comunicado. Luego subrayaron que “excluir a los docentes de estas discusiones sería discriminatorio y no reflejaría el reconocimiento al rol fundamental que desempeñan a lo largo del año, sin recurrir a medidas de fuerza”.

Ante esto, los representantes sindicales advirtieron que, “en caso de no recibir una respuesta favorable y persistir el silencio por parte de las autoridades, la Intersindical entenderá que hay un incumplimiento paritario, esto les habilitaría a tomar medidas de acción directa para asegurar y resguardar los derechos de sus afiliados”.

Ruptura

El pedido de los gremios docentes a la ministra Soria, vino a exponer la nueva realidad de la Intersindical, por cuando de la misma ahora ya no forman parte oficialmente SUTECA y UDA. Estas entidades, previamente ya habían estado marcando sus diferencias no solo en instancias paritarias anteriores sino también en las pedagógicas. Por lo menos en los dos acuerdos salariales anteriores, habían firmado disidencia, no aviniéndose a las propuestas de la Provincia, solicitando ambos aumentos superiores, respectando de esta manera el pedido de las bases.

Esa tensión, ya no se va a hacer sentir, en la próxima instancia y tal como lo indicó Juan Godoy, secretario general de SUTECA, “Ya no pertenecemos a la Intersindical”, sentenció. Es incierto si esto los mantendrá al margen de una próxima convocatoria y en este sentido el gremialista, indicó a La Unión, que “todo depende del ministerio. De momento, no sabemos nada”.

Lo que, si es concreto, que, en relación con el Ministerio de Educación, tanto UDA como SUTECA, fueron parte junto con el resto de las entidades que representan a los docentes, de la primera reunión con el nuevo titular de la cartera, Dalmacio Mera, con quien se dialogó de temas generales y pautas de trabajo a futuro.