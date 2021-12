La nueva ministra de Salud reconoció que hay un 11% de catamarqueños que aún no se vacunaron

Con el pase sanitario instalado ya en nuestra provincia, subyace en el medio el debate sobre si su aplicación vulnera o no las libertades individuales. Y en este marco, se analizan los números de los catamarqueños que hasta el momento se vacunaron y cuentan ya con las dos dosis. Mientras, el otro debate por dar, es la baja en los porcentajes de testeos, que no levantan desde hace varias semanas.

En el marco, la nueva ministra de Salud, Manuela Avila en declaraciones a Radio Valle Viejo develó la existencia de una cifra preocupante. “Aproximadamente estamos en un 89% (de personas que cuentan con el esquema de las dos dosis); sin embargo, no me preocupan los vacunados, sino el 11% de la población que no tiene ninguna de las dosis", señaló la funcionaria al tiempo que comentó que para revertir esta situación desde la cartera sanitaria se van a habilitar mesas libres de vacunación.

Una de ellas se va a ubicar mañana en la glorieta de Plaza 25 de Mayo, a los fines de facilitar el acceso para todo el público.

Esta no sería la única estrategia y según Avila “estamos viendo cuáles pueden ser las otras. Vamos a facilitar más el acceso a la vacuna. Para nosotros es un dato preocupante y es nuestro objetivo poderlo cubrir, hemos avanzado mucho en la vacunación y si bien es preocupante también tiene que ser una decisión personal de poderse acercar. Creemos que el pase sanitario va a poder colaborar con esto”.

Los pasos a dar, teniendo en cuenta la cercanía de la variante Omicron en la vecina provincia de Córdoba, se deben dar con velocidad. Sumando a esto el dato del crecimiento de casos a nivel nacional. Tengamos en cuenta que Argentina registró un aumento de contagios, el que llegó al 75,78% en la última semana, con un 35,5% de enfermos graves, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

El dato no es desconocido para las flamantes autoridades sanitarias de la provincia, quienes lo reconocen, al punto que solicitaron a quienes fueran a llegar de otros lugares por las Fiestas de fin de año, que estos tengan en cuenta la posibilidad de testearse previamente.