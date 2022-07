La otra cara del Poncho: el drama de vender casi nada y haber invertido todo

Mucho antes del viernes, fecha en la que oficialmente se inauguró la 51º Fiesta del Poncho, un gran número de comerciantes y emprendedores comenzaron a trabajar para poder llegar con lo mejor de sus productos para los catamarqueños y los turistas. Hacerlo significó toda una apuesta, tanto en lo económico como en lo emocional. Con más de una crisis económica a cuestas, quienes apostaron a la fiesta mayor para dar un salto de calidad en sus vidas, esperan que del otro lado llegue la retribución.

Tal es el caso de los gastronómicos que pusieron todo y aceptaron la ubicación que la organización les dio. Cuarenta y ocho horas después, y con el gran costo de haber perdido mercadería irrecuperable, los 50 puesteros dijeron basta y se manifestaron cortando en la Rotonda ubicada en calle Fiesta del Poncho y Padre Sonzini. Sin ventas en dos días, esto por la "mala ubicación", según los mismos propietarios lo manifestaron, ahora lograron ser reubicados en el ingreso al Estado Bicentenario. En él mientras tanto, se perdió mercadería con un costo considerable para los puesteros dedicados al expendio de comida.

Vender para solo pasar el día

Ahora, como si esta no fuera una muestra contundente de lo que significa el apostar todo en esta fiesta, desde las redes sociales surge una historia viral que viene a confirmar que hay otra cara detrás de la exitosa que se muestra todos los días en la Fiesta del Poncho. La protagonista de esta situación es tanto una joven emprendedora como una turista o una visitante local. Según esta última lo relata, en medio del bullicio de los miles de catamarqueños visitando el Predio Ferial "vi una realidad diferente. Muchas historias pero una me llamó la atención. En una de las carpas de Emprendedores, más precisamente donde venden tortas, vi como lamentablemente no vendían nada", comienza diciendo.

Luego añade el dato que debe comenzar a llamar la atención de los organizadores, por cuanto refiere "la carpa es muy pequeña casi no se puede entrar. Fui a comprar una tarta riquísima, y le pregunté a la chica como le estaba yendo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me respondió maso menos. Me contó que invirtieron todos sus ahorros para poder estar ahí. Ella vende tortas y tartas y en los 3 días sólo vendieron para comer durante el día y para trasladarse, tanto ella como sus dos hijas menores que la acompañan. Las tres están desde las 14 hs hasta las 23hs". Si esto ya no es dramático, resta saber que la emprendedora, que invirtió todo, sólo llegó a vender 1 torta en porción por día "y algunos churros" en todos estos días. Todo esto sólo le alcanzó para los gastos del día y obviamente con lo recaudado, no recupera nada del capital invertido.

"Me dijo que estaba muy agradecida de la oportunidad que le daban de estar ahí, pero su agotamiento y el no vender nada la ponían mal. Y pensar que atrás de cada una de esas mujeres ahí una gran historia. Todo un sacrificio", reflexionó la turista anónima.

Es por eso que, al cierre de su publicación, razón por la que se hizo viral, ella promociona no solo a esta emprendedora de las tortas y con ella a todos los están pasando por esta misma situación. "Si vas por el Poncho llega por la carpa de Emprendedores y comprarles una torta, son riquísimas. No te imaginas lo que podes ayudar con sólo una porción de torta. Está vendiendo a domicilio ya que en el Predio no vendían nada. Llega y ayuda. Están en las carpas del final y el stand de esta chica llamada Cristina Toledo, está casi al final de la carpa, a mano derecha. Si no es a ella, que sea a cualquiera sólo ayuda".