La papa tuvo un aumento considerable gracias a la inflación

La alta inflación que azota a nuestro país influye notoriamente en el precio de los alimentos cada treinta días como máximo, especialmente en las frutas y verduras.

Un propietario de una verdulería ubicada en la zona centro de la Capital comentó al respecto:

"El precio de la papa hace 30 días tuvo un salto del 100%. Actualmente se encuentra a 6400 y estaba en tres mil pesos. Saltó porque es una época que no hay papa", expresó el comerciante. Es decir, no hay papa porque no es la época de esta verdura, y por eso la compra de esta se complica a la hora de hacer el pedido.

Siguiendo con el precio de esta verdura, el comerciante añadió:

"Antes para el público estaba dos kilos por $500, hoy el kilo cuesta lo mismo", En cuanto a lo que lleva el público en general, afirma que actualmente los vecinos llevan para el día a día, o compran solo unidades de lo que ofrece en su local, y que intentan aprovechar las promociones y usan tarjetas de créditos.