La pregunta fuera de lugar de Viviana Canosa a los amigos de Lucas: ¿Fueron a votar el domingo?

Viviana Canosa causó furia cuando en dialogo con amigos de Lucas González, el adolescente que murió tras ser baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando circulaba con otros tres por Barracas, preguntó a quién habían votado.

El joven futbolista Lucas González, de 17 años, murió esta tarde en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, a donde había sido trasladado en gravísimo estado luego de ser baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas. El deceso del joven fue confirmado por su tío en momentos en que se llevaba a cabo una manifestación en Barracas en reclamo de justicia.

Antes de confirmarse la muerte del adolescente, Viviana Canosa empezó su programa Viviana con Vos (A24) refiriéndose al doloroso caso, haciendo un fuerte descargo contra el Gobierno y pidiendo respeto por las familias. Luego, habló con dos amigos de Lucas. Pero en medio de la entrevista, la conductora realizó una pregunta fuera de lugar que impactó en los jóvenes y en las redes, donde destrozaron a Canosa.

"Salís a la calle, te roban, te matan. No podés salir tranquilo. Los policías mismos, ni siquiera están para cuidarnos. Disparan así a los chicos cuando salen de jugar a la pelota”, expresó uno de los amigos de Lucas. En ese momento, Viviana los interrumpe y pregunta: "¿Fueron a votar el domingo?”.

Después de contestar que no, uno de los jóvenes no dudó en mostrar su molestia y le dijo: “No se qué tiene que ver el voto en este momento. Estamos hablando del caso de un chico que lo baleó la policía”. Para justificar su insólita consulta, Canosa explicó: "Porque cuando uno va a votar uno elige quien es el candidato, cuál es la persona que pueda ocuparse de estas cosas en las que están fallando tanto en la Argentina, como la inseguridad todos los días en todo el país, y pareciera que no le importa absolutamente a nadie la vida de los argentinos, por eso te lo pregunto", cerró.

La furia con Viviana Canosa en la red

El momento fue grabado por una lluvia de usuarios de Twitter que lo publicaron en dicha red. La viralización fue inmediata y la furia e indignación contra Viviana Canosa llevó a poner su nombre entre los primeros puestos del Trending Topic.

"No hay un ser mas nefasto que Viviana Canosa", "En la vereda opuesta de Viviana Canosa, siempre. Tratar de dar un mensaje político mientras te están dando una nota los amigos de un recién fallecido? No hay palabras para describir semejante acto de cinismo", "Amigo, lo de Canosa ya es criminal. No puede ser gratis decir tantas barbaridades", "Vergonzosa pregunta de Viviana Canosa. Esto no es cosa de candidatos, esto es justicia y procedimientos que no hay, es indignante lo que aso!", "Sos la peor periodista y el peor ser humano q existe", son algunos de los tantos mensajes que coparon Twitter.

Qué pasó con Lucas González

"Esto fue gatillo fácil. Simplemente esto. Me lo acribillaron a mi hijo. Le metieron dos balazos en la cabeza. Quiero justicia por mi hijo porque es una buena persona", dijo el papá de Lucas horas antes de confirmarse la muerte.

Lucas González jugaba en las divisiones inferiores de Barracas Central y al momento de ser baleado iba con tres jóvenes que resultaron detenidos aunque fueron liberados poco después.

El episodio ocurrió el miércoles cuando los cuatro jóvenes salían de un entrenamiento y fueron interceptados por un vehículo sin identificación, en el que iban policías de la Ciudad de Buenos Aires de civil, tras lo cual se produjo una persecución con disparos. Tres balazos alcanzaron al auto y Lucas recibió un tiro en la cabeza, por lo que fue llevado al Hospital Penna, desde donde luego se lo trasladó al nosocomio de alta complejidad El Cruce, de Florencio Varela. En un parte médico de ese hospital se informó que el paciente presentaba una situación neurológica "crítica" y su familia había anticipado que desde hacía horas estaba con "muerte cerebral".

Según la versión policial, un móvil sin identificación intentó identificar a los ocupantes del rodado cuando salía de la villa 21-24 de Barracas, pero aceleraron para darse a la fuga, por lo que se inició una persecución con disparos que culminó en el cruce de Alvarado y Perdriel, donde el joven futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante.