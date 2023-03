La protesta por el mal estado de las escuelas suma tres nuevas protestas de estudiantes

Lo que comenzó este jueves parece que es el prinicipio de una rebelión pacífica destinada a mostrar la realidad de todos los días de los estudiantes de la provincia. A lo hecho por los alumnos de la ENCJA y la Escuela Secundaria n° 6 “Juan Chelemín”, se suman este viernes las protestas de la Escuela Secundaria n° 77, la Escuela Secundaria N° 5 “Gob. Galíndez” y la Escuela Secundaria Alte Brown.

Molestos y sin tener respuesta de las autoridades educativas y de Infraestructura y Obras Civiles, los estudiantes junto a personal docente y padres cortan otra vez la calle para visibilizar su reallidad.

A la hora de describir la realidad, quien dejó de la lados los miedos fue una preceptora de la Escuela n° 77, quien no solo describió las serias falencias del edificio escolar sino que alerta por un mal aún más preocupante. Estado del edificio de la Escuela n° 77 - Foto gentileza Radio Valle Viejo

En diálogo con Radio Valle Viejo señaló que el establecimiento sufre “inundaciones cuando llueve. Cuando pasa eso, no hay actividad áulica”. Apuntó luego que los baños no tienen drenaje correcto lo que provoca emanaciones de olores nauseabundos. “A las 10 de la mañana no se soporta el olor de los baños”, sentenció para agregar que esto provoca inconvenientes en la salud tanto de los estudiantes como de los docentes.

Lamentablemente esto no es lo más grave. El establecimiento que se ubica dentro del Complejo de la Revolución de Mayo, en el sur de la ciudad, en Misiones y Amatista, está rodeado de personas que atentan contra los menores deliberadamente y a plena luz del día. “Se acercan por las ventanas a ofrecerles cosas a los niños para que consuman”, confesó la preceptora dejando a las claras el peligro de la droga en las inmediaciones de la escuela.

NOTICIA EN DESARROLLO