La Provincia ofertó 30% en un solo pago y dos bonos, la definición se podría conocer este jueves

En el segundo encuentro paritario entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes, la definición aún no se concreta. El encuentro que volvió a tener como sede el Ministerio de Trabajo, contó con la presencia de la ministra Verónica Soria, la titular de la cartera de Economía, Alejandra Nazareno y del Ministerio de Educación, la secretaria de Gestión Administrativa, Anahí Perea.

Desde las diez de la mañana se desarrolló la reunión, que culminó minutos antes de las 13 hs, y según indicaron los mismos gremios que representan a la ocencia, la oferta de la Provincia “tuvo una mejoría” pero la misma está lejos de las aspiraciones de las bases, por lo que se dispuso un nuevo cuarto intermedio a los fines de consultar y tener, en la medida de lo posible, una definición en la reunión de este jueves.

En este sentido se informó que lo ofrecido fue un 30% en una sola cuota en marzo, con lo que el punto índice pasaría a un valor de $778,52. Con esto se pretende desde la Provincia garantizar un Salario Mínimo docente, siguiendo criterio de paritaria nacional por cargo testigo, de $325.000. Ahora y a diferencia de los trabajadores de la Administración Pública, a los maestros, se les propuso también dos bonos, pero de menor montos que los otros. Por caso, la propuesta es de una bonificación extraordinaria de $25 mil en Marzo y de $28 mil en Abril. Para justificar este monto, se indicó que es conforme al criterio del FONID y que ambos se pagarán del 25 al 30 de cada mes.

Rechazo

Las entidades gremiales que conforman el Frente de Gremios Docentes, integrado por SUTECA y UDA, fueron los primeros en mostrar su oposición a lo ofrecido. De hecho, la primera entidad se sabe que solicitó un monto básico de $700.000 para el cargo de un docente que se inicia. “Nosotros no aceptamos y rechazamos los bonos porque estos no llegan a los jubilados y no suman a las Obras Sociales”, sentenció Juan Godoy, En el caso de la entidad que tiene a Nancy Aguero como secretaria general, el pedido de sus afiliados es del 35% de aumento en una sola cuota.

Para lograr, la adhesión de ATECA, que este martes había condicionado su voto, las representantes del Ejecutivo prometieron abonar la itinerancia a los docentes auxiliares y especiales del nivel inicial para abril.

En el caso de la Intersindical, el consenso es un básico que supere los $350.000 por cargo y aunque se refirió que van a consultar a las bases, que por lo menos en redes sociales se mostraron en contra, podrían estar cerca de lo oficial, dado que sus pedidos son los que durante esta reunión se acercó desde la Provincia.