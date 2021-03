La reconocida actriz Blanca Gaete presentó "Rosas de Sal" en el escenario natural de Radio Nacional

Dentro de lo previsto, se presentaron solo tres fragmentos de la prestigiosa obra del autor Jorge Paolantonio, aquellos que resaltan los personajes de Julia Brandán (marginal); Eulalia Ares de Vildoza (histórica); Cira Lilia (maestra jubilada), personajes que retratan a la mujer catamarqueña y su lucha a través del tiempo, y revividos por Branca Gaete, actriz reconocida por el Instituto Nacional del Teatro (INT) por su trayectoria como mejor actriz del NOA en el año 2019.

En relación a su presentación Blanca comentó: "Para mí este fue un día particular por lo que representa, no olvidarse de todas las mujeres trabajadoras y lo que eso significa para nosotros. Por otro lado, el que me convocarán acá, al patio de Radio Nacional. Yo estoy acostumbrada a los espacios no convencionales, al exterior... y cada vez me gusta más porque me aleja más del teatro convencional, de los escenarios donde uno tiene como una coraza que la protege y al público lejos... Pero esto es hermoso, ya estuve en agosto para los cien años de la radio".

Además, agregó: "Nosotros los teatreros venimos de un año muy difícil, si bien uno busca y se reinventa, en mi caso empecé con los podcasts, hacer algo para que se escuche la voz, a través del radioteatro... pero no es lo mismo. Esto fue hermoso tuve un público exquisito, entonces es por estas experiencias que el lenguaje teatral como otras actividades artísticas, nos ayuda a reflexionar y a seguir viviendo", explicó.

Después de interminables aplausos, los cogestores: Manuel Ahumada Salas del INT, Fabiana Bustos directora de Cultura Municipal, Augusto Pastore de la cooperativa Cachalahueca y Sonia Luna directora de Radio Nacional, hicieron entrega del certificado correspondiente por su actuación.

CRONOGRAMA: Como sigue en Capital y Belén



INTERVENCIONES ESCENICAS A CIELO ABIERTO

JUEVES 11 de marzo:

?? "La amenaza Suspendida o el Gen de la Muerte" a cargo del Grupo Retazos, se presentará en el Espacio Akelarre ubicado en calle Córdoba 155 a partir de las 21 horas.

VIERNES 12 de marzo:

??"Antonio Fierro, Historias Campestres de un gaucho olvidao", se presentará en la Casa de la Cultura ubicada en calle San Martin 533 a partir de las 21 horas.

?? “Show de circo” a cargo del grupo Vientos del Sur, se presentará en el espacio cultural “La Osera”, ubicada en calle Ambato 890, a partir de las 19 horas.

SÁBADO 13 de marzo:

??"El Saponauta" a cargo del Grupo Saponauta, se presentará en el Teatro del Sur ubicado en calle Florida 680, a partir de las 18 horas.

?? "El Show del burro" a cargo de la Cooperativa Cachalahueca, se presentará en el Espacio cooperativo Cachalahueca, ubicado a Florida 660 a partir de las 19 horas.

??” Satanás Desocupado”. a cargo del Grupo Les Crotones, se presentará en el Centro Cultural ubicado en calle Lavalle s/n a partir de las 21 horas, en la localidad de Londres, departamento Belén

DOMINGO 14 de marzo:

??"Historias con flores" a cargo de Javier Zalazar y Sandra Carola Martínez, se presentará en “La Casita, Arte y Eventos” ubicada en calle Formosa 1317 a partir de las 19 horas

??"Amarte" Clown y circo a cargo del grupo Infarinato y Grupo Oxitocina, se presentara en el centro cultural “ Qhispina“ ubicado en calle Rivadavia 60 a partir de las 21 horas

MIERCOLES 31 de marzo:

?? "Abran cancha que se viene Don Quijote de La Mancha" a cargo de Grupo Teatro Universitario, se presentara en el patio de la Secretaria de Extensión Universitaria, de la UNCa, ubicado en calle Prado 155, a partir de las 19 horas