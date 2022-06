La Secretaría de Medio Ambiente trabaja en zonas desérticas de Catamarca

En el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía que se celebra los 17 de junio de cada año, recordamos las acciones para incrementar la eficiencia de las políticas de prevención y lucha contra la desertificación en la provincia de Catamarca.

La Secretaría de Medio Ambiente participa como integrante fundamental de la Comisión Asesora de Nacional (CAN) que fue creada dentro del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) y tiene por objetivo prevenir y mitigar la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías, para conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas.

El mismo, inició en 1995 y hoy se encuentra alineado con los nuevos ejes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo”.

En este sentido, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, se encuentra trabajando con las comunidades del departamento de Tinogasta para fomentar su resiliencia ante los efectos de la desertificación, la cual afecta seriamente este departamento.

De esta manera, dentro del proyecto “Enfoque multi-criterio para la conservación de los bosques nativos de Argentina: Funcionalidad, biodiversidad, servicios ecosistémicos y resiliencia frente al cambio climático” financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte inicial de esta estrategia se habilitó el primer vivero de plantas nativas en la localidad de Anillaco.

Recordamos que esta fecha fue establecida por la ONU, con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene para los seres humanos y el planeta abordar y dar soluciones a esta problemática que representa graves problemas presentes y futuros para toda la humanidad. Sin embargo, todos podemos aportar con distintas acciones:

• Actividades voluntarias de reforestación y restauración del medio natural de tu comunidad.

• No circular en vehículos motorizados, bicicletas y otros medios de transporte, en caminos no autorizados ubicados en áreas verdes y de cultivo.

• Fomentar buenas prácticas de cultivo y de cría de animales por parte de ganaderos, agricultores y silvicultores, para no afectar las superficies naturales.

• No realizar fuego en lugares no autorizados.

• No arrojar desperdicios (basura, desechos sólidos).

• Consumir productos de temporada y locales que requieran menos consumo de agua.

• Usar el agua de manera responsable.