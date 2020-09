La Secretaría de Seguridad le solicitó la renuncia a Cristian Velárdez, titular de la Brigada de Incendios Forestales

La determinación por parte de Martín Miranda, secretario de Seguridad causó sorpresa, no sólo al ahora ex director la Brigada de Incendios Forestales sino también a todo el equipo de trabajo del organismo.

El pedido de renuncia fue confirmado por el mismo Cristian Velárdez, quien aseguró a Radio Valle Viejo que desconoce los motivos de la cartera de Seguridad. No obstante la novedad "nosotros seguimos trabajando pero me han pedido la renuncia y he tenido que enregarla ante el pedido del Secretario de Seguridad. No obstante, mi tarea sigue siendo la misma y hoy estuve al lado de mis compañeros brigadistas", setenció.

La novedad se da en medio de la temporada alta de incendios y en el marco de por lo menos dos grandes siniestros en la provincia. Estos son los de Anjuli, que aún no fue controlado y el que se desató anoche en El Gracián, el cual sigue dramáticamente descontrolado.

Según Velardez, desconoce las razones que motivaron el pedido de alejamiento.