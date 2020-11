La UCR aseguran que sí se logra lista de unidad, no habrá elecciones

El presidente de la Convenciónde la Unión CívicaRadical (UCR) deCatamarca, Luis Fadel en diálogo con Radio República habló del conclave y confirmó que entre los puntos centrales se fijo fecha para la asunción de las autoridades partidarias y conformó la junta electoral.

Fadel, explicó que el sábado último hubo dos convenciones en la UCR, una ordinaria y la otra extraordinaria. Agregó que ambas, se realizaron por vía zoom de acuerdo a lo establecido por el COE provincial en el marco de la pandemia por el covid -19

“Hubo quejas de algunos sectores porque no se les dio la posibilidad de hablar. Según explicó, la comisión de poderes, todos los convencionales tendrán esa posibilidad en la próxima convención. La convención determinó que el 7 de febrero asumirán las nuevas autoridades y conformó la junta electoral. Si se logra lista de unidad no habrá elecciones. No se permitió el ingreso de la prensa por un estricta motivo de protocolo”, manifestó el dirigente radical.