La UNCA distinguió a Rita Segato con el título de Doctora Honoris Causa

En la mañana de hoy el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Catamarca distinguió a Rita Laura Segato con el título de Doctora Honoris Causa en el marco del 50 ° Aniversario de la Universidad y del I Congreso Latinoamericano de Humanidades y Ciencias Sociales que se lleva a cabo en la Facultad de Humanidades de la institución.

Este título fue entregado en reconocimiento por su trabajo como escritora, antropóloga y activista feminista en aras del avance del pensamiento social en cuestiones de género, lucha contra la violencia contra las mujeres, pueblos originarios y comunidades latinoamericanas.

Fue el Recto Oscar Arellano quien hizo entrega del título Doctora Honoris Causa con mención especial al mérito académico-científico, el cual es el máximo titulo académico que otorga la institución, a la Dra. Segato en un acto que se realizó en el Aula Magna “Federico E. Pais”.

La escritora se encuentra en la provincia para participar del I Congreso Latinoamericano de Humanidades y Ciencias Sociales, quien realizará la conferencia de apertura hoy a las 18 horas en el Aula Magna.

La distinción fue determinada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Catamarca cuya resolución fue leída en el acto por la decana de Humanidades, Lic. Lili Exeni, por la que se le otorga la distinción, se menciona que Segato “obtuvo los títulos de Doctor of Philosophy (PH. D) en el año 1984 y de Master of Art en el año 1978, en el Departamento de Antropología Social de la Queen's University of Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido de Gran Bretaña”; que “es Profesora Emérita de la Universidad de Brasilia, donde ha ocupado los cargos de docente de los Programas de Posgrado en Bioética y en Derechos Humanos e investigadora de máximo nivel del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil”; y que ha sido distinguida con el título Honoris Causa en distintas universidades de nuestro país y de América Latina”.

Además, señala que tiene “una vasta trayectoria académica y profesional a nivel nacional e internacional y se distingue por sus estudios y activismo contra la violencia de género hacia las mujeres y los derechos humanos desde una visión feminista y latinoamericana, lo que dio como resultado su coautoría en la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior de Brasil (1999)”.

También “que sus investigaciones, debidamente reconocidas por la comunidad intelectual regional, nacional e internacional, son de gran relevancia”, entre otros conceptos.

Mañana jueves, a las 10 de la mañana, Segato conversará con los periodistas en el Salón Amarillo de la Facultad de Humanidades.