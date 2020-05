La UTA se declara en alerta ante el proyecto de creación de la SAPEM de transporte que promueve el Gobierno

Tras levantarse el paro de transportes (ver recuadro), la tranquilidad en el gremio UTA se vio perturbada por las declaraciones de la directora de Transporte de la Provincia. La funcionaria había declarado que una forma de solucionar y evitar un próximo conflicto en el transporte público era por medio de la creación de una SAPEM del transporte público. Ante esto, el gremio emitió un comunicado marcando su postura. Es así que sentenció que no “aceptará la pérdida de la fuente de trabajo de los compañeros, como así también que no se respeten sus derechos adquiridos, como ser antigüedad, categoría, los aportes previsionales y de obra social y sindical”.

Ante esto es que se declararon en estado de alerta por la creación de la SAPEM . “Nuestra seccional y la Secretaría de Interior de UTA Nacional y de todos los trabajadores del transporte exigimos respuestas urgentes y, si es necesario, vamos a realizar movilizaciones y otro tipo de medidas para hacer valer nuestros derechos”, apuntaron.

¿La solución?

Andrea Álvarez, directora de Transporte, indicó ayer que el Ejecutivo provincial evalúa crear una SAPEM para administrar el servicio de transporte. “Queremos mejorar muchas cosas, pero esta excepcionalidad que tenemos con la pandemia nos lleva a tomar otras decisiones, a hacer un diagnóstico de la situación que estamos viviendo. Estamos evaluando crear una SAPEM de transporte, una idea que surgió del ministro Niederle”, indicó la funcionaria a una radio. Y agregó: “Siendo el Estado el mayor aportante del sistema de transporte, va a ser un beneficio para el usuario. No es algo muy inmediato. Tenemos que evaluar y hacer un estudio profundo del transporte”.

La iniciativa fue lanzada mientras se levantaba el paro de colectivos y todo parecía volver a la normalidad.



Se les pagó a los colectiveros y se levantó el paro

El gremio, dirigido por Juan Vergara, comunicó que la medida de fuerza llegó a su fin y que los colectivos volverán a trabajar con normalidad. El transporte se reactivará desde las 00.00 hs del 28 de mayo, por cuanto a las empresas se les han abonado los haberes correspondientes al mes de abril. Esto se dio luego de que la transferencia prometida como adelanto de subsidio se acreditara y se giraran estos fondos a las empresas.

Salvo una patronal, que hará efectivo el pago en la jornada de hoy, las demás cancelaron ayer los haberes de abril. Ahora, se abre una nueva negociación y tiempo de descuento para los salarios de mayo.