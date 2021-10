La variante Delta superó el 80% de las muestras analizadas en CABA y el conurbano

La variante Delta de coronavirus se encontró en el 84,6% de las muestras analizadas durante la segunda quincena de octubre de la Ciudad de Buenos Aires y en el 83,3% de las del conurbano bonaerense, según el informe difundido este viernes por el Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS).



Las provincias que le siguen son Neuquén, con una prevalencia de Delta del 41% en las muestras; Santa Fe, con 21%, y Córdoba, con 10%; mientras en Chaco, por ejemplo, no se detectó.



"Este informe refleja la heterogeneidad que tienen aún la prevalencia de la variante Delta en el país, en una suerte de bisagra o transición que a mediano plazo será dominancia en todo el territorio", señaló a Télam Humberto Debat, virólogo e integrante de Proyecto PAIS.

"La dominancia de Delta llega con una altísima pre inmunidad en la población (tanto por vacunación como por contacto previo de la población con el virus) por lo que el cambio de tendencia en el paisaje epidemiológico probablemente no se refleje en el sistema de salud. Algo totalmente distinto a lo que fue la terrible segunda ola", sostuvo Debat.



Además de continuar con la vacunación, los autores del Reporte enfatizaron la importancia de "mantener los protocolos de testeo y aislamiento de casos positivos, y las medidas de cuidado (ventilación de ambientes, uso de tapabocas, distanciamiento físico) para evitar una mayor propagación de la variante Delta u otras variantes a nuestro país".



Por su parte, Andrea Gamarnik, viróloga molecular e investigadora superior del Conicet, insistió este viernes -a través de Twitter- en remarcar la importancia del avance de la vacunación pediátrica al señalar que "el aumento de casos en CABA está concentrado en la franja de niños de 6 a 11 y de 11 a 17 años" y advertir que "esto puede llevar a contagios intrahogar y que adultos vacunados se vuelvan a infectar", teniendo en cuenta que "el virus Delta ya es el mayoritario".

Varias provincias presentan un descenso de contagios de coronavirus

Según la Sala de Situación de coronavirus online del Ministerio de Salud de la Nación hubo en todo el país 1.589 casos nuevos reportados en las últimas 24 horas, con 28 fallecidos y 627 personas afectadas por la Covid-19 permanecían en terapia intensiva.

La tendencia descendente en la curva de contagios de coronavirus se mantenía desde hace casi un mes en la mayoría de las provincias, aunque algunas ciudades reportaron "un pequeño incremento" de casos positivos pero señalaron que eran leves porque gran parte de la población ya se encuentra vacunada.



Los porcentajes de ocupación de camas UTI de adultos para todas las patologías entre el sector público y privado de Argentina llegaba al 36.6 por ciento, mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires era de 42.5 por ciento.

Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, afirmó que "el gran desafío que tenemos es que la recuperación de la pandemia la podamos administrar entre todos y todas para que salgamos sin dejar a nadie atrás, apostando a la producción y el trabajo".



Según datos del Ministerio de Salud provincial hubo 602 casos positivos en las últimas 24 horas, con lo cual desde que en marzo de 2020 comenzó la pandemia se elevaron a 2.069.008 la cantidad de afectados.



El RO -ritmo de reproducción promedio de casos nuevos- finalizó la semana 42 con 0,93 y muestra una estabilidad en la tasa de contagios, sin diferencias significativas entre capital e interior, mientras las camas críticas Covid-19 para adultos se encuentran en el 0,62% de ocupación, con 22 personas internadas, entre ellos 8 pacientes con asistencia respiratoria mecánica.

Santa Fe



En Santa Fe, el secretario de Salud, Jorge Prieto, dijo este jueves que hay "un pequeño incremento" en la curva de contagios en la provincia pero anticipó que eso "no nos va a desestabilizar en este momento".



Y añadió que "en unos 14 o 15 días (se pueden dar) estas oleadas de ascenso de casos" pero señaló que "sin dudas van a ser casos leves" si encuentra "a un mayor porcentaje de la población vacunada".



Sobre la variante Delta, Prieto dijo que "ningún caso ha requerido internación severa" e informó que hay "tres o cuatro casos de personas internadas sin vacunas y uno vacunado, pero (con un cuadro) muy leve".



Precisó que la positividad de esta semana está en un 12%, con un incremento de la variante Delta de un 40%, pero "con una positividad baja, que no va a desestabilizar" el sistema de salud.



El subdirector del hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, Hernán Malatini, informó este jueves que no hay internados por Covid allí, el principal del centro norte de la provincia.



Santiago del Estero

En Santiago del Estero, según el Comité de Emergencia (COE), el porcentaje de ocupación de camas Covid-19 en UTI ?UCI es del 5%, mientras que en leves y moderados es del 0%.



"El número de casos bajó sustancialmente, los hospitales no están recibiendo en las guardias pacientes con enfermedad Covid-19 aguda", dijo a la prensa el subsecretario de Salud, César Monti, y remarcó que "no tenemos pacientes internados en los hospitales y en las clínicas también han bajado la cantidad de internación".



De todas maneras, los funcionarios del área de Salud instan a toda la población a continuar con las medidas de prevención, porque "la Pandemia aún no ha terminado", dado que días atrás se habían confirmado "13 casos positivos de la variante Delta, todos en la ciudad capital" que surgieron del "ámbito intrafamiliar y se propagó al espacio laboral".

San Luis

En San Luis, en tanto, las autoridades esperaban conocer a qué variante corresponden los cinco casos de Covid19 detectados en el colegio secundario Arístides Bratti, en la localidad de Villa de Merlo, casi en el límite con Córdoba, informaron directivos del hospital Madre Catalina Rodríguez.



Debido a la cercanía con Córdoba. el Comité de Crisis intenta definir la trazabilidad del caso y ha llamado a hisoparse a los miembros de la comunidad educativa que así lo deseen.

Salta

En Salta, esta última semana se registró un muy leve repunte de casos de coronavirus, con un promedio superior a los 49 diarios, mientras que la semana pasada era de poco más de 46.



El jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, comentó este jueves que se registró un "aumento en el número de casos en esta curva que se venía aplanando y comenzó nuevamente a ascender en forma leve". Ante ello, el legislador instó a "no relajarse y avanzar con la vacunación".



Tierra del Fuego



Tierra del Fuego tiene solo siete casos de coronavirus activos, todos en la ciudad de Ushuaia, mientras que lleva cuatro semanas consecutivas sin personas internadas en terapia y dos sin fallecimientos a causa de la enfermedad, según los datos del Ministerio de Salud fueguino.



Esta provincia austral volvió a registrar un descenso de casos en los últimos 7 días, con lo que ya lleva 14 semanas de "muy buena situación epidemiológica", destacaron las autoridades y señalaron que eso permitió sostener la flexibilización de actividades, como la recepción del turismo extranjero a través del aeropuerto y habilitar la temporada de cruceros, mientras que gestiona con Nación los protocolos para permitir el ingreso de turistas de países limítrofes por vía terrestre.



El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios, confirmó que la situación epidemiológica es "estable" y que ello conlleva "una recuperación del sistema sanitario para pacientes no Covid, con desocupación de camas de clínica médica, clínica quirúrgica y de terapia intensiva para otras patologías crónicas y agudas".



"A pesar de la tranquilidad epidemiológica, hay que continuar con las medidas de prevención porque la pandemia aún no terminó", subrayó.

Chubut

En Chubut, la curva de contagios se encuentra en descenso desde mediados de mayo cuando hubo casi 3.000 por semana, cifra que contrasta con el último reporte que indica que se está por debajo de los 50 casos.



Esto se nota también en la cantidad de camas de terapia intensiva utilizadas: hay solo 3 pacientes en UTI con respirador y 2 sin respirador en toda la provincia, más 8 internados en sala de clínica médica.



"Claramente estamos en la mejor situación desde que se declaró la pandemia no solo por el descenso marcado en la curva de contagios sino en la ocupación de camas" indicó a Télam el ministro de Salud chubutense, Fabián Puratich.



Respecto a la variante Delta, el ministro explicó que "tuvimos un solo caso, localizado en Comodoro Rivadavia (a principios de septiembre) que se aisló, el paciente se recuperó, y de allí en más no se registraron nuevos con esa variante".

Entre Ríos

En Entre Ríos, la curva de nuevos contagios de coronavirus continúa en descenso desde mediados de julio y entre el 17 y 23 de octubre fueron detectados 38 pacientes de Covid-19, muy lejos de la peor semana del año, entre 16 y 22 de mayo, cuando se registraron 7.068 nuevos casos.



Al igual que la cantidad de casos confirmados, también se mantienen en descenso los casos graves y los fallecidos por coronavirus, que pasaron de 56 personas en agosto a 14 en septiembre; en tanto que bajó la ocupación de camas de terapia intensiva a menos del 20% de las 267 disponibles.

Río Negro

Río Negro reportó hasta la fecha 272 contagiados, mientras 97.796 personas se recuperaron de la enfermedad, según el último parte sanitario provincial.