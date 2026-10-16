La Virgen del Valle llevó su bendición al Mercado de Abasto y al Ejército Argentino

En la mañana de este viernes, el Mercado de Abasto Municipal se vistió de fiesta para recibir la visita de la imagen peregrina de la Virgen del Valle, en una jornada marcada por la devoción y el encuentro con quienes desarrollan sus actividades cotidianas en este importante centro de distribución de la producción.

La visita se enmarca en el recorrido que la Sagrada Imagen viene realizando por instituciones civiles y organismos públicos, con el propósito de preparar espiritualmente a sus hijos para las celebraciones de la novena de la Inmaculada Concepción, previstas entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.

La imagen de la Madre Morena fue trasladada hasta el predio por el padre Facundo Brizuela, flamante rector del Santuario Catedral. El establecimiento está ubicado sobre la avenida Juan Chelemín, a pocos metros de la Avenida Circunvalación, una vía que conecta los departamentos Capital y Valle Viejo.

La llegada de la Virgen generó un ambiente festivo entre empleados, feriantes y el resto del personal que trabaja diariamente en el Mercado de Abasto. La recepción permitió que la imagen peregrina recorriera distintos espacios del establecimiento y compartiera un momento de cercanía con quienes desarrollan sus tareas en el lugar.

El recorrido comenzó en el área de Administración y continuó por los pabellones donde se comercializan frutas, verduras y otros productos provenientes del campo. De esta manera, la presencia de la Virgen alcanzó tanto las dependencias administrativas como los sectores en los que se concentra buena parte de la actividad cotidiana del mercado.

Agradecimiento y preparación para las fiestas marianas

Durante la visita, el padre Facundo Brizuela agradeció el recibimiento brindado a la Virgen del Valle e invitó a los presentes a participar de las festividades marianas que tendrán lugar en diciembre.

El mensaje del sacerdote estuvo relacionado con el sentido de este recorrido por instituciones y organismos públicos: acercar la imagen de la Patrona del Valle a distintos ámbitos de la comunidad y acompañar espiritualmente a las personas que allí trabajan.

La invitación a participar de las celebraciones de fin de año se produjo en el marco de los preparativos para la novena de la Inmaculada Concepción, que se extenderá desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre. En ese período, la comunidad catamarqueña renovará su encuentro con la devoción mariana, mientras que las visitas previas buscan generar espacios de oración y reflexión.

La presencia de la Madre Morena en el Mercado de Abasto también estuvo acompañada por un mensaje especial relacionado con la proximidad del Día de la Madre, una fecha que dio lugar a una reflexión sobre el vínculo de los cristianos con María.

La oración por las madres

Ante la cercanía del Día de la Madre, el padre Brizuela destacó el significado que tiene la figura de María para los creyentes y la relación espiritual que los une con ella.

"Los cristianos la hemos adoptado a María como nuestra Madre, Madre del consuelo, de la esperanza, de la misericordia", expresó el sacerdote durante el encuentro. A partir de esas palabras, exhortó a los trabajadores y demás presentes a elevar una oración por todas las madres, contemplando las diferentes situaciones que atraviesan y recordando especialmente a quienes ya partieron.

El pedido incluyó a "todas las madres que han partido, por las que aún están con nosotros, por las que están enfermas, por las que están solas, por las que sufren y por todas las madres de esta institución".

La oración abarcó así tanto a las madres fallecidas como a aquellas que continúan acompañando a sus familias, además de quienes atraviesan enfermedades, soledad o sufrimiento. El sacerdote extendió expresamente esa intención a las madres vinculadas con el Mercado de Abasto, incorporando a la comunidad laboral del establecimiento en el momento de reflexión.

La Virgen del Valle con el Ejército Argentino

Durante la misma mañana del viernes, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visitó a las autoridades y al personal del Ejército Argentino con asiento en San Fernando del Valle de Catamarca.

A primeras horas del día, la Sagrada Imagen partió desde el Santuario Catedral, escoltada por personal de la fuerza de seguridad nacional. El recorrido tuvo como destino inicial la Plazoleta de la Bandera, donde la presencia de la Virgen acompañó la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en la plaza 25 de Mayo.

La imagen mariana engalanó ese acto, que se desarrolló en uno de los principales espacios públicos de la Capital. Una vez concluida la ceremonia, fue trasladada hasta las dependencias del Ejército Argentino, ubicadas frente al principal paseo público de la ciudad.

En el lugar, la Virgen fue recibida con honores por el personal de la institución. La visita continuó con un momento de oración guiado por el padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, quien también bendijo a todos los presentes.

La actividad permitió extender el recorrido de la Madre Morena a integrantes de las Fuerzas Armadas y a las autoridades del Ejército con presencia en la Capital catamarqueña. Al igual que en el Mercado de Abasto, la visita estuvo centrada en la oración y en la bendición de quienes recibieron a la Sagrada Imagen.

Las otras visitas de este viernes

La agenda de visitas de la Virgen del Valle prevista para este viernes 16 de octubre también contempla otros dos destinos en el departamento Valle Viejo. Por un lado, la imagen peregrina visita el centro vecinal del barrio Don Félix, en San Isidro, Valle Viejo, donde continuará su recorrido por instituciones de la comunidad.

Además, entre las 14:00 y las 18:00, está prevista su presencia en la Escuela N.º 702 José Cubas, de Nivel Primario. Estas actividades forman parte de la misma programación que llevó a la Madre Morena al Mercado de Abasto Municipal y a las dependencias del Ejército Argentino durante las primeras horas de la jornada.

El recorrido por espacios laborales, organismos públicos, instituciones comunitarias y establecimientos educativos mantiene como propósito preparar los corazones de los fieles para las festividades marianas de diciembre.