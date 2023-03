Ladrones robaron a Soles Catamarca, pero devolvieron lo sustraído y pidieron perdón

Una asociación que ayuda a los niños y adolescentes con cáncer sufrió un robo de latitas que iban destinadas al Hospital Garrahan. Se trata de Soles Catamarca, una entidad sin fines de lucro que brinda apoyo económico y emocional a las familias de los pacientes oncológicos. El hecho ocurrió hoy por la mañana, cuando dos personas se llevaron dos bolsas que contenían latas de aluminio que habían sido donadas por la comunidad.

La asociación denunció el hecho a través de sus redes sociales, donde publicó un video de la cámara de seguridad que registró el momento del robo. En las imágenes se puede ver cómo un hombre joven, de contextura delgada, se baja de una camioneta, cruza la calle y toma dos bolsas que se encontraban en la vereda y las coloca en su vehículo para luego marcharse. Junto al video, la asociación escribió: “Buenos días!!! DIFUNDIR PORQUE ESTO NO SE DEBE HACER!!! Por favor les pedimos a estas dos personas que devuelvan lo que no les corresponde que son de los niños del Hospital Garrahan‼️ Vinimos a guardar la mercadería que nos avisaron que llegó de Tinogasta y vimos que faltan bultos los cuales contenían latitas. La verdad que sin palabras ante estas actitudes. La filmación completa de lo ocurrido no da lugar a que haya habido una equivocación... Abajo agregamos fotos.... Ocurrió hoy miércoles 10:10 hs.”

La publicación se viralizó rápidamente y generó indignación y repudio entre los usuarios, que expresaron su solidaridad con la asociación y su rechazo al accionar de los ladrones. Sin embargo, horas más tarde, la asociación informó que las latitas habían sido devueltas por las mismas personas que las habían robado. Según contaron desde Soles Catamarca, los responsables pidieron disculpas, admitieron que estuvieron mal y devolvieron las latitas. La asociación agradeció el gesto y destacó la importancia de saber reconocer los errores. Así lo comunicaron en otra publicación en Facebook: “¡DEVOLVIERON LAS LATITAS! Pidieron disculpas, admitieron que estuvieron mal y devolvieron las latitas. Muchas gracias. Nos podemos equivocar muchas veces, lo importante es saber reconocerlo. ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ BENDICIONES ❤️ ❤️ ❤️ ❤️” Junto a una foto donde se ven las bolsas devueltas.

Las latitas que recolecta Soles Catamarca son parte de una campaña nacional que realiza el Hospital Garrahan para financiar sus programas de salud y medio ambiente. El hospital recibe más de 100 toneladas mensuales de papel y 14 toneladas mensuales de tapitas plásticas y latas de aluminio, que luego vende a empresas recicladoras. Con el dinero obtenido, el hospital cubre parte de sus gastos operativos y contribuye a la protección del medio ambiente.