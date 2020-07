Lanzan el Espacio de Animación y Encuentro Virtual en el marco del Año Mariano Nacional

El viernes 24 de julio, se concretó el lanzamiento del Espacio de Animación y Encuentro Virtual, celebrando el Año Mariano Nacional por los 400 años de la presencia de la Virgen de Valle en Catamarca.

Esta propuesta fue presentada durante la conferencia de prensa ofrecida en horas de la mañana, en la sede episcopal, por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc; los Pbros. Julio Murúa y Marcelo Amaya y el Prof. Raúl Goitea, representantes de la Comisión organizadora.

En el inicio del contacto con la prensa, Mons. Urbanc manifestó que “en coordinación con los Obispos del NOA, que hemos llevado adelante la preparación del Año Mariano Nacional y el IV Congreso Mariano Nacional, desde la Diócesis, se ha querido animar el Año Mariano Nacional, hasta el 8 de diciembre, creando este espacio de animación y encuentro. Lo que se pretende es que ciertos temas que estaban previstos para el Congreso se vayan presentado de modo virtual”.

En este sentido, resaltó que, en este tiempo, el uso de los medios de comunicación y las redes sociales “nos lo permiten, ya que con las misas de manera virtual, tanto nosotros como las personas en sus hogares hemos ido adquiriendo las capacidades para utilizar estos medios. De esta misma manera, utilizando estas herramientas, es posible seguir animando a todos a que vivamos intensamente este Año Mariano Nacional, y que esto nos vaya preparando también para celebrar los 400 años de la Virgen de Luján, en el 2030. Nosotros hemos hecho un camino de 10 años para celebrar los 400 años de la Virgen del Valle. Lo importante es que instalemos en nuestra sociedad la figura de María, quien nos va a ayudar a superar tantas dificultades. La Virgen nos puede ir guiando para que seamos hijos suyos, hijos de Dios, verdaderamente hermanos entre nosotros”.

“Que no se enfríen los corazones”

“Agradezco de corazón a todas las personas que se han seguido interesando y tienen que llevar adelante este espacio de animación y encuentro, de manera que no se enfríen los corazones y aprovechemos la gracia que se está dando en este tiempo”, manifestó el Pastor Diocesano.

Por su parte, Padre Julio Murúa indicó que “como no se pudo realizar el Congreso de modo presencial, hemos usado la creatividad y armado esta propuesta de carácter virtual, que se llama Espacio de Animación y Encuentro Virtual, en el contexto del Año Mariano Nacional. La propuesta se ha dividido en tres áreas: una de Reflexión y Encuentro, otra Celebrativa y Cultural, y la tercera de Animación. La primera ha llevado más esfuerzo organizarla y está constituida por aulas, las cuales tienen el nombre de alguna actividad pastoral de nuestra Iglesia -Familia, Vida Humana, Cuidado del Ambiente y de los Pobres, Discipulado y Misión, Amistad Social, Atención a las Adicciones, Piedad Popular, Liturgia y Santuarios, Vida Consagrada y de los Presbíteros, Encuentro con otras Confesiones, Nuevas Formas de Comunicación, Educación: Nuevos Modelos Antropológicos y Culturales-”.

“Las aulas van a comenzar el 1 de agosto con las conferencias generales, de las cuales podrán participar quienes se inscriban en las aulas. Estas conferencias generales se van a llevar a cabo en horas de la mañana, a las 9.00, 10.00 y 11.00”, describió.

En cuanto a los conferencistas, apuntó que fueron invitados “Mons. Sergio Buenanueva, Obispo de San Francisco, provincia de Córdoba, con el tema de reflexión 'El Año Mariano Nacional en tiempo de pandemia, María camina en la esperanza con su pueblo'; la Prof. Cecilia Sturla, Directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II, de la Universidad Católica de Salta, con la temática 'María, mujer y madre', quien presentará el rostro femenino de la Iglesia en Argentina, a partir de María; y para la tercera conferencia, hemos invitado al Pbro. Dr. Alexandre Awi Mello, Secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, de la Santa Sede, con el tema 'La Mariología del Papa Francisco y la Piedad Popular'”.

“Son conferencias virtuales”, remarcó, agregando que para su desarrollo “se armará una plataforma de participación para quienes se inscriban, y también queremos que llegue a muchos, por las redes sociales. Las aulas van a trabajar en los meses de agosto y septiembre, y van a depender de la cantidad de inscriptos”, señaló.

Por su parte, el Padre Marcelo Amaya especificó que “todos aquellos que quieran se pueden inscribir y elegir el aula para participar. En cuanto a las conferencias habrá un cupo, si bien se podrán seguir a través de las redes sociales, pero el que quiera interactuar con el expositor tiene que estar en el aula. Después se van a compartir experiencias, reunir por zonas pastorales, por diócesis, y trabajar de manera virtual. También se podrá subir el material de lo compartido y reflexionado acerca de las temáticas que hacen a la vida de la Iglesia”.

“Después de estos dos meses -agosto y septiembre-, vamos a recoger todo lo que se ha recibido, se va a elaborar un documento final, que será el fruto del Año Mariano Nacional y de esta experiencia virtual en el país. Nuestras direcciones son www.4cmn2020.com y en las redes sociales utilizamos esa sigla, que es la del Congreso Mariano”.

A su tiempo, el Prof. Raúl Goitea comentó que “todo aquello que teníamos programado para el Predio Ferial Catamarca y el Campo del Jubileo, que era la cancha de rugby, como actos masivos, se van a realizar en dos áreas: Celebración y Animación”.

Luego especificó que “en el área de Celebración se incluyen todas las actividades litúrgicas, ya arrancamos el 16 de julio y hasta el 8 de diciembre, en nuestra página, se van a alojar todas las fiestas marianas de los santuarios del país, el 15 de agosto, vamos a compartir con el Santuario de Luján. También compartiremos actividades culturales, homenajes a la Virgen que se realizan en distintos lugares”.

En cuanto al área de Animación, dijo que habrá “un espacio donde los jóvenes, los niños y los peregrinos van a tener actividades pensadas especialmente para ellos. Incluirá todo lo que eran los Valles de los Carismas, de la Esperanza, de los Santos Argentinos, de las Advocaciones Marianas; y los artistas tanto católicos como populares, que iban a venir a cantarle a la Virgen”.

Como parte de estas actividades, anunció que “este sábado, a las 21.30, en nuestras redes sociales tendremos el primer recital virtual, de los 3 o 4 que se van a hacer a lo largo del año. Esta vez con artistas católicos de Jujuy”.

“Así que para todas las personas que no entran en la parte de la reflexión, porque tiene un número limitado, se ofrece este conjunto de actividades, donde también va a haber charlas exclusivamente sobre la persona de María, en distintas dimensiones de su vida, todo a través de las redes sociales”, aseveró.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se registran para participar se registran a través de: http://tiny.cc/FormularioAMN

1° CONCIERTO VIRUTAL DEL NOA

El sábado 25 de julio, a partir de las 21.30, se transmitirá el 1° Concierto Virtual del NOA en homenaje a la Virgen del Valle, Patrona del Noroeste Argentino, en el Año Mariano Nacional por los 400 años de su presencia entre nosotros.

Se transmitirá por:

www.4cmn2020.com

http://tiny.cc/FacebookAMN

http://tiny.cc/youtubeAMN