Lanzaron el concurso para estudiantes capitalinos

La municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y en conjunto con la Dirección Provincial de Educación Secundaria, convoca a participar del concurso "Motivar es Prevenir".

Se trata de una propuesta de mensajes preventivos y de promoción de la salud para reflexionar y concientizar sobre los riesgos derivados del consumo de sustancias y la ausencia de conductas saludables. Esta actividad se realiza en el marco del programa “Motivados por la vida”, Planet Youth.

El concurso es válido para estudiantes residentes en la Capital catamarqueña y tendrá como premios una computadora notebook y un teléfono celular. Los interesados deberán realizar un video en la plataforma digital Tik Tok o un flyer (poster digital) con temas relacionados a la prevención de consumo de sustancias; Concientizar sobre los riesgos de las drogas; Ausencia de conductas saludables con el consumo de sustancias; Promocionar la salud mediante diferentes mensajes creativos y todo lo que se les ocurra que pueda ayudar mediante un mensaje de jóvenes para jóvenes.

La fecha límite de entrega será el 10 de julio, los ganadores resultarán por un lado de un jurado seleccionado y por el otro para la publicación que más like (me gusta) obtenga en Tik Tok.

Además, para participar las publicaciones deberán llevar los hashtags #MotivadosPorLaVida #MotivarEsPrevenir #PlanetYouth y se debe etiquetar a la cuenta @MotivadosXLaVida.

Otra de las opciones, para los estudiantes que prefiere no hacer una publicación en su Tik Tok, puede enviar el contenido al mail motivadosporlavida@catamarcaciudad.gov.ar pero en este caso participa por uno solo de los premios.



El Programa "Motivados por la vida" es en Tu Capital, el programa islandés Planet Youth, destinado al fortalecimiento de factores de protección de niñas, niños y adolescente

Formulario de inscripción https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfesEU.../viewform

El gran concurso se organizó en conmemoración al día Internacional de la Lucha contra el Uso indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, desde la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a través de la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales en conjunto con la Dirección Provincial de Educación Secundaria.

Requisitos:

1. Ser estudiante del nivel secundario de la ciudad Capital.

2. La inscripción se efectuará completando el formulario disponible.

3.Cada alumno podrá participar de manera individual con un solo video o póster propio.

4. La inscripción podrá realizarse hasta el 10 de julio.

5. Cada video o póster deberá incluir un slogan (frase motivacional). Asimismo, pueden ejemplificar un mensaje preventivo y/o de promoción.

6. El video de tik tok (MP4) o póster (JPG) debe ser cargado en el formulario de inscripción.

7. Al finalizar el periodo de inscripción, las producciones se compartirán de manera pública en nuestra cuenta de Instagram para su difusión. Cabe aclarar que, al momento de la carga del video o póster, se concede la autorización de publicación del este.



Características del video de tik tok o MP4



1. Las producciones no deberán extenderse más de 1 min.



2. Los videos presentados pueden hacerse con diferentes dispositivos (teléfonos, cámaras de video, cámaras fotográficas digitales).



3. La publicación del video debe hacerse en modo público para el libre acceso.

4. Al participar, se ceden los derechos sobre el video de forma gratuita para que las instituciones organizadoras puedan hacer la difusión en diferentes plataformas.

5. El contenido debe estar relacionado con la prevención de adicciones a sustancias nocivas y hacer referencia a algunos de los siguientes temas: maneras de hacer frente al consumo, reflexión sobre adicciones, implicaciones económicas y sociales del consumo de sustancias, la importancia del acompañamiento a las personas que sufren adicciones, mitos sobre la drogadicción, etc.



6. Además, para participar las publicaciones deberán llevar los hashtags #motivadosporlavida #motivaresprevenir #PlanetYouth y etiquetar a la cuenta @MotivadosXLaVida.

Características de póster



1. Las producciones pueden hacerse empleando diferentes aplicaciones digitales (por ejemplo, canva, pixlr, iDesign, Procreate Pocket, etc.) o ser ilustración y/o collage.

2. Al participar, se ceden los derechos sobre la producción de forma gratuita para que las instituciones organizadoras puedan hacer la difusión en diferentes plataformas.

3. El contenido debe estar relacionado con la prevención de adicciones a sustancias nocivas y hacer referencia a algunos de los siguientes temas: maneras de hacer frente al consumo, reflexión sobre adicciones, implicaciones económicas y sociales del consumo de sustancias, la importancia del acompañamiento a las personas que sufren adicciones, mitos sobre la drogadicción, etc.



