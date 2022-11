La nueva oferta para los trabajadores de Salud fue aprobada por los gremios de ATE y ATSA

El sector analizó en asamblea en todos los hospitales de la provincia si aceptaban o no lo propuesto por la Provincia. Desde ATE Salud reconocieron que lo ofrecido "no es lo mejor" no obstante un 60% decidió ratificarla. Ayer se firmó el acuerdo. Leé la nota completa…

Familiares de Alicia González reclamaron frente al Correccional Nº3 y la Comunidad

El nutrido grupo fue acompañado por otras víctimas de casos similares, entre ellos, otro paciente del mismo médico que la semana pasada fue absuelto. Leé la nota completa…

Se aprobó la creación de la carrera de Medicina en la UNCA

La buena noticia suscita ansiedad pero se deberá aguardar la aprobación en Buenos Aires, para comenzar a definir los plazos de inicio del dictado. El aval tanto de la CONEAU como del Ministerio de Educación de la Nación, es el paso definitorio de este nuevo paso educativo para la provincia. Leé la nota completa…

Diputados repudió la mora de la Justicia y piden al CD la suspensión del Intendente Elpidio Guaraz

Los legisladores expresaron su preocupación por la situación institucional en Bañado de Ovanta, tras las causas en las que se lo investiga al Jefe comunal por los supuestos delitos contra la integridad sexual y violencia de género. Leé la nota completa…

El Norte Grande consolida su agenda en materia de ambiente, comercio y promoción de la región

Jalil participó del encuentro donde abordaron transporte, energía y financiamiento para el Corredor Bioceánico, y otros vinculados a los avances de la Agencia de Comercio Exterior para la región. Leé la nota completa…