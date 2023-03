El sacerdote López Márquez sumó una denuncia por abuso sexual y corrupción

Es el primer sacerdote de la Diócesis de Catamarca que tiene dos víctimas denunciantes sucesivas. El abuso de este nuevo caso presentado en Fiscalía General, ocurrió en Capayán. La víctima acusa al sacerdote de haber abusado de él cuando tenía 8 años, en la casa Parroquial de Chumbicha. Los abogados adelantaron una tercera denuncia para la próxima semana. Leé la nota completa…

Grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional N°38: Hay un fallecido

El siniestro lo protagonizaron un camión cisterna y un remis, cuyo conductor, identificado como Emmanuel Lujan Díaz de 34 años es quien perdió la vida. Leé la nota completa…

Salud confirmó el primer caso autóctono de dengue en la provincia

El nuevo caso sin antecedentes de viajes, pertenece a una paciente de Capital. Durante este lunes se activarán las acciones de bloqueo en la zona circundante al domicilio del nuevo contagio. A este se suma un tercer importado, el que se detectó Icaño. Leé la nota completa…

Catorce años reclamando por un adherente no solicitado: "No puedo pagar por algo que no uso”

La familia Trujillo lleva un largo pregrinar entre el organismo recaudador, ANSES y la Superintendencia de Salud. Este último confirmó que no hay otro beneficiario y a pesar de esto, no hay resolución en positivo. De no mediar solución, adelantaron que tomaran medidas frente a la sede local de la agencia. Leé la nota completa…

Boca y Defensa y Justicia empataron 0 a 0 en La Bombonera

El Halcón y el Xeneize jugaron un partido lleno de emociones en el que, sin embargo, no lograron marcar goles. Leé la nota completa…