El tribunal del Jury abrió el enjuiciamiento al fiscal Palacios

La medida ya fue notificada al fiscal Mauvecin, quien en el informe anterior había resuelto no acusarlo, confirmando que el informeno fue vinculante para el tribunal. El Jury entendió que hay acciones del fiscal que deben ser esclarecidas. En tanto, en la tarde de este martes, los hijos del ex ministro marcharon acompañados por un importante números de ciudadanos. Leé la nota completa…

Jonás será trasladado este miércoles al Sanatorio Güemes, en Ciudad Autónoma

La derivación fue confirmada por el Hospital de Niños y se concretará este miércoles a primera hora. Se apuntó que otros tres centros de salud negaron recibir al menor por "no cumplir con criterio clínico". En tanto la centro de salud local reconoció que hubo un estudio que no se le pudo hacer, por no contar la provincia con un resonador magnético pediátrico. Leé la nota completa…

Condenaron a una madre por encubrir los abusos de su pareja a su hija adolescente

La sentencia fue dictada por el juez Mauricio Navarro Foressi. La ahora condenada reconoció el hecho, pero no pidió perdón. La fiscalía pidió 1 año y 6 meses y la defensa se adhirió. El juez finalmente la condenó a 1 año y tres meses. Leé la nota completa…

El principal fabricante de medias deportivas del país inaugura su planta en Catamarca

El 13 de abril será el acto junto a la inauguración del Clúster Industrial. Leé la nota completa…

Copa Libertadores: River cayó por 3 a 1 ante The Strongest

La altura le jugó una mala pasada al Millonario y perdió en el Estadio Hernando Siles, en su debut por el Grupo D del certamen continental. Leé la nota completa…