Una madre y su pareja fueron detenidos por los abusos sexuales de sus dos hijas

Las víctimas tienen 17 y 19 años actualmente. Los abusos habrían iniciado cuando la mayor de las víctimas tenía apenas 11 años. La madre habría filmado con su teléfono celular a su pareja cuando atacaba a su hija menor. Leé la nota completa..

Extienden la conciliación obligatoria y el transporte será normal este martes

El gremio tenía previsto realizar la medida de fuerza si es que no obtenían una respuesta favorable a sus reclamos salariales. No hubo acuerdo conTrabajo pero se presionó para que los usuarios no quedaran sin servicio. A nivel local, se ratificó que habrá servicio. Leé la nota completa…

Inicia el Jury al fiscal Laureano Palacios, por su intervención en la investigación del crimen

Será a partir de las 9:00 de la mañana en la Escuela de Capacitación Judicial. Hay gran expectativa por la declaración que pudiera brindar el fiscal acusado en el ejercicio de su defensa, quien hasta el momento se mantuvo en silencio. Leé la nota completa…

Capital sumó un 81% de ocupación hotelera y un impacto de más de $66 millones

Según el informe estadístico elaborado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital través de su Dirección de Turismo lo de este finde patrio fue "sumamente positivo". Leé la nota completa…

Por la bronquiolitis, la ocupación de camas en el "Eva Perón" llega al 90%

El aumento de las internaciones se relaciona con el tratamiento de oxígeno que los menores de dos años deben recibir. Desde el nosocomio pediátrico alientan mantener las consultas y el calendario de vacunación al día. Leé la nota completa…