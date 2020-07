El Gobierno esperan que paren los contagios para dejar la Fase Uno

El ministro de Seguridad señaló que será fundamental que se corte con la cadena de contagios, para avanzar con nuevas habilitaciones. Leé la nota completa?

Sin acuerdo, sigue el paro de colectivos

El gremio reclama un acta compromiso, donde se indique cuándo será la cancelación del salario de junio. Leé la nota completa?



Nación envió más respiradores e insumos sanitarios

El Ministerio de Salud de la Nación envió a la provincia cinco respiradores, cinco monitores multiparamétricos, mil setecientos reactivos, dos mil hisopos, entre otros equipamientos e insumos sanitarios para laboratorio, destinados al fortalecimiento del sistema sanitario de Catamarca para dar respuesta ante la situación epidemiológica que atravesamos. Leé la nota completa?

Solicita ayuda para comprar medicación para su hija con parálisis cerebral

La madre está desesperada ya que no tiene los recursos para comprar los remedios. Asegura que el Ministerio de Salud no solo no le da ninguna cobertura, sino que, además, la dieron de baja en el programa ex-PROFE. El Municipio de Recreo abonó el combustible para que la ambulancia pueda traerla hasta el Hospital San Juan, donde está internada. Leé la nota completa?

Detuvieron a otro sujeto por el crimen de Petrona Centeno

Se trata de Leonardo José Severo Perea, de 29 años. Anoche a las 21.00, fue detenido por efectivos de la Comisaría de Pomán. Lucas Carrizo, quien declaró ser el autor del homicidio, mencionó a Perea como su cómplice. Leé la nota completa?