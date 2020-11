Con nuevo récord de contagios, se extendió por siete días la Etapa Roja

Ayer, se detectaron 114 casos positivos en la provincia, de los cuales 72 pertenecen a Capital. Con el asesoramiento de la Comisión Sanitaria, el gobernador Jalil decidió extender la Etapa Roja hasta el 11 de noviembre. Leé la nota completa?

Ordenaron el cierre preventivo de Cofecat

La situación que se vive en Confecat tomó estado público la semana pasada, luego de una publicación de LA UNIÓN, en la que se informaba acerca de los primeros contagios de Covid-19 que se registraban en la fábrica textil Confecat y la decisión de la patronal de no solo no parar la producción por unos días, sino porque obligaba a los trabajadores que fueron contactos estrechos de sus compañeros contagiados a continuar trabajando. Leé la nota completa?

Preocupa la cantidad de médicos contagiados y aislados

Círculo Médico y Feclisa alertan por los casos de sus asociados. Faltan recursos y no hay recambio en los equipos. Leé la nota completa?

Lucía Corpacci mostró diferencia con algunas medidas de Raúl Jalil

La exgobernadora dejó en claro que no hay ninguna interna en el oficialismo y que las visiones diferentes que tienen en algunos puntos son válidas. Sin embargo, sostuvo que le molestó la demolición de la Manzana de Turismo, que no entiende en qué consiste el traspaso de los IES, que el estadio no es prioridad y que la reforma del Estado no es tal. Leé la nota completa?

Malestar con colegios privados que exigen pagar matrícula 2021 para no perder el asiento

Esta medida despertó el malestar de los padres o tutores, que a través de las redes sociales hicieron sentir su rechazo. En todos los casos, se advierte que, de no cumplir, los estudiantes perderán su lugar e inmediatamente la institución dispondrá de esa vacante. Leé la nota completa?