Guaraz se presentó a declarar y cuestionó la competencia federal

El intendente de Santa Rosa se presentó ayer en la Justicia Federal y, mediante un escrito, adujo que no respondería preguntas “sobre un hecho que no es delito y ante una autoridad judicial que no tiene competencia para la presente investigación”. Leé la nota completa

Para Raúl Jalil, hacen falta mil policías más

El gobernador Jalil volvió a referirse a la necesidad de readecuar la distribución de trabajadores de la Administración Pública, para lograr una forma más eficiente de funcionar por parte del Estado. Leé la nota completa

Sangrienta pelea entre hermanos dejó tres heridos de arma blanca

Fue el martes a la noche, en la localidad de San Antonio. El móvil habría sido el reclamo de una de las víctimas (21) a su hermano de 16 por haber llegado a la casa aparentemente drogado. Leé la nota completa

Zenteno dio marcha atrás con la creación de la SAPEM municipal

Ante la falta de apoyo a la iniciativa, la intendenta retiró esos puntos del proyecto ómnibus que presentó en el Concejo Deliberante. Leé la nota completa

El Senado convocó para la Asamblea Legislativa

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Cámara de Senadores, Rubén Dusso, convocó mediante decreto al Poder Legislativo a la Asamblea Legislativa que se llevará a cabo en el Cine Teatro Catamarca el día 1 de mayo a las 9 hs. Leé la nota completa