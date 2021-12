El SOEM también pide un bono y marcan que el "80% de nuestros trabajadores son pobres”

El gremio de los trabajadores municipales también se sumó al pedido de un bono de fin de año. Mediante nota formalizaron el pedido al intendente Gustavo Saadi, sosteniendo su solicitud en el aumento de la canasta familiar por lo que refieren que esto ocasiona “una crisis tremenda en las economías familiares de los trabajadores municipales”. Leé la nota completa.

Salud confirmó que hay 14 nuevas muestras sospechosas de variante Delta

Así el Ministerio de Salud amplió la cifra, luego de haber informado este lunes la existencia de once casos. Sobre los nuevos, se destaca que dos corresponden a pacientes pediátricos y uno de ellos no contaba con el esquema de vacunación contra el Covid. El estado general de los pacientes con esta cepa, es bueno y no requirió internación. Leé la nota completa.

Femicidio de Eugenia Olivera: Concedieron una prórroga a la fiscalía para que continúe investigando

Rodolfo Cecenarro, juez de control de garantías, otorgó dos meses más para que la fiscal subrogante, Soledad Rodríguez, siga con la investigación del hecho, puesto que todavía resta conocer las pericias realizadas al teléfono del sindicado. Leé la nota completa.

Tres diputados disputan la conducción de la Cámara baja

Las negociaciones están dadas por un lado el sector que apoya a Cecilia Guerrero y pide que la legisladora sea reelecta, otros proponen a diputado Ramón Figueroa Castellanos, ambos de círculo íntimo de Corpacci, mientras que otro sector propondría al diputado electo Gustavo Aguirre que responde directamente a Jalil. Leé la nota completa.

Imputan e indagan a policía por encerrar a su pareja

Voceros judiciales informaron que la audiencia tuvo lugar en el edificio de la fiscalía de calle Junín al 600 y se materializó a raíz de la denuncia de la pareja del ahora imputado, a quien, durante el fin de semana último, la habría mantenido cautiva, privándola de la libertad. Leé la nota completa.