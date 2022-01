Catamarca sigue ardiendo: con 44.4º de sensación térmica los servicios volvieron a estar al límite

Este verano se hace sentir. La temperatura superó el registro del sábado y los cortes de energía volvieron a estar presentes. EcSapem deslizó que existe una “grave crisis energética” en la región y volvió a marcar que no habrá cortes programados a pesar que el sistema eléctrico está al límite. Leé la nota completa?

Salud, piden al Gobierno abrir el diálogo y no descartan medidas de fuerza

Además los trabajadores reclaman el cumplimiento de compromisos salariales y mencionan en especialmente mejoras para los agentes vacunadores y quienes trabajan en el Malbrán. Leé la nota completa?

Los nodos de testeos de la provincia siguen a tope yhoy se conocerá el reporte de casos

A pesar de las altas temperaturas, el personal sanitario no detiene su labor. Las consultas no han disminuido. Salud reportará la cantidad de contagios recién este lunes, a pesar de haber indicado que el mismo iba a ser diario desde la semana pasada. Leé la nota completa?

“El FCyS de Oscar Castillo no existe, mantener algo que no suma no tiene sentido”

El legislador nacional de Juntos por el Cambio dijo que se unió al bloque la UCR desde donde defenderá los intereses de los catamarqueños. Leé la nota completa?

Le amputarían un dedo de la mano a un suboficial herido en un procedimiento

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Dolores. El uniformado se cortó el dedo cuando secuestraba una moto. En otro procedimiento, en Capital, una mujer policía fue mordida por un can cuando pretendían que un grupo de vecinos mermara el volumen de la música. Leé la nota completa?