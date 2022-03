Paro de transporte: este viernes solo trabajarán normalmente las empresas GM y 25 de Agosto

UTA rechazó una medida de conciliación obligatoria, por considerarla no válida al ser este un reclamo salarial. Los trabajadores de las otras patronales, a quienes no les cancelaron el salario de Febrero, no trabajarán. Alerta para los usuarios que se verán afectados. Leé la nota completa…

Intensa lluvia: cayeron más de 31 mm y provocaron anegamientos en viviendas y caída de árboles

El mes de Marzo aparece como más lluvioso que Febrero. Defensa Civil asistió a varias familias afectadas. Por la llegada de creciente, se cerró el paso por el by pass entre El Pantanillo y el Aeropuerto "Felipe Varela". Leé la nota completa…

Juicio a Elías Nievas: Concluyó la ronda de los testigos y el próximo martes serán los alegatos

El médico de la Policía fue el testigo más importante de la jornada. Dijo que Agustín intentó escapar de su homicida y que ambos estaban parados, enfrentados a una corta distancia cuando le disparó. Uno de los proyectiles quedó alojado en la columna vertebral y se desplomó en el suelo, siendo allí rematado con un cuarto disparo en el ojo. Leé la nota completa…

Un automóvil de alquiler se prendió fuego tras una “explosión” en el asiento de atrás

Así lo indicó el conductor del taxi, Marcelo Ibarra, al entrevistarse con la policía. El hombre le dijo que, mientras conducía, escuchó una “explosión” y vio por el espejo retrovisor prenderse fuego el asiento trasero. Solo hubo daños materiales. Leé la nota completa…

Sin Máximo Kirchner, Diputados debate el acuerdo con el FMI

Luego de los cambios y correcciones, el proyecto oficial para alcanzar un acuerdo con la oposición, se trata el acuerdo en la Cámara baja. Se espera que se vote después de la medianoche. Leé la nota completa…