Hubo acuerdo: los gremios docentes aceptaron la propuesta salarial del Gobierno

La respuesta de la Intersindical docente llegó luego de haber consultado a las bases. El Ejecutivo logró el acuerdo pero no fue por unanimidad. SUTECA no firmó por estar desacuerdo al no incluirse la renuncia de Analía de Ominetti. Leé la nota completa…

Una madre denunció que su hijo fue abusado en "manada" en una escuela de la Capital

El hecho habría ocurrido la semana pasada y fue denunciado en la Unidad Judicial N° 5 por la progenitora. La víctima, de 12 años, fue, además, agredida con una trincheta. El preadolescente, por lo ocurrido, actualmente está con psicólogo y psiquiatra. Leé la nota completa…

Contra OSEP: dializados reclamaron una deuda de siete meses en el pago de servicio de traslado

La cobertura no está siendo pagada y los remises que contrataban los afiliados dejaron de brindar el servicio. Piden al director de la obra social una respuesta urgente, la que no llegó. Los pacientes presentes en el corte se descompensaron. Prometen volver hasta ser escuchados. Leé la nota completa…

En ajuste de cuentas por drogas, tucumanos prendieron fuego una vivienda en Valle Viejo

La policía logró la detención de los supuestos autores, quienes serían dos personas oriundas de Tucuman. Fueron interceptados en La Merced, departamento Paclín. Se les secuestró un arma de fuego. Un ajuste de cuentas por tema droga, fue el móvil, según las hipótesis más fuertes de los investigadores. Leé la nota completa….

Lo condenan por intentar abusar de la niñera de sus hijos

La pena fue de dos años y diez meses de prisión. En el debate, el imputado negó el hecho, pero la víctima ratificó la denuncia. El fiscal pidió condena y la defensa, la absolución. Finalmente, el juez Javier Herrera falló en coincidencia al Ministerio Público Fiscal. Leé la nota completa…