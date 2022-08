Las cinco noticias que tenés que saber para comenzar la mañana

En un brutal enfrentamiento, un joven recibió un disparo en la cabeza y está con muerte cerebral: Hay arrestados

Sucedió el domingo cerca de la medianoche. La víctima recibió el disparo a la altura de la frente. El arma, una pistola 9 milímetros, fue hallada detrás de la escuela, 12 horas después del hecho, en una bolsa cubierta con cocaína. Leé la nota completa…

Despidieron a dos contratadas del Hospital de Villa Dolores: en repudio, los trabajadores tomaron el nosocomio

En el telegrama no se especifica el motivo pero trascendió que sería por haber participado de un quite de colaboración. Esto fue desmentido por ambas empleadas y generó el respaldo de los gremios. Compañeros del centro de salud chacarero iniciaron un quite de colaboración en solidaridad con las despedidas. Leé la nota completa…

Intensifican búsqueda de un encapuchado que abusa de mujeres en las calles de Tinogasta

Durante el fin de semana fueron varias las mujeres mayores de edad que denunciaron en la comisaría local al depravado, de quien recordaron que se traslada en una motocicleta. Leé la nota completa…

Edgar Bacchiani regresó a la cárcel ante la negativa de abrir sus cuentas ante el juez

La actitud del CEO local fue tomada como una presunción de carencia de fondos en las cuentas para la justicia, que ordenó el inmediato traslado al penal de Miraflores. Según Bacchiani, no abrió las cuentas por razones de seguridad. Leé la nota completa…

Empleados públicos de la Administración y la Salud de Catamarca recibirán nuevos incrementos y mejoras salariales

La Administración Pública recibirá un incremento salarial del 6% sobre el salario bruto y un aumento del 33% en el Adicional por Responsabilidad Profesional. Por otra parte, los trabajadores de la Salud Pública recibirán un aumento en el concepto de Asistencia y Puntualidad equivalente al 6% del salario bruto, que se le suma a las guardias médicas, las cuales se pagan con un total de $1000 por hora de lunes a viernes y de $1400 durante los fines de semanas. Leé la nota completa…