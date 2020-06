Las empresas de transporte pagaron y "no va a haber medida de fuerza"

Según confirmación oficial del gremio que nuclea a los trabajadores del transporte público, sólo una empresa aún no ha recibido sus haberes de mayo. El resto de los choferes "están con el sueldo completo". Por lo tanto, y según lo indicado por Juan Vergara, secretario general de UTA a La Unión digital "no va a haber medida de fuerza".

No obstante, se aguarda que en las próximas horas la empresa 25 de Agosto, que es la que aún no abonó los sueldos, resuelva esta situación. Si esto se demora, se consultará a los delegados gremiales y se decidirá. Así lo señaló el gremialista, quien indicó "salvo que no pague esta empresa y los compañeros decidan parar pero hasta el momento no me dijeron nada".