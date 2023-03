Las razones detrás de la falla que afectó a gran parte del país

En medio de una ola de calor, un apagón masivo afecta a gran parte del país desde hace algunas horas. Según la Secretaría de Energía, la falta de servicio se produjo “como consecuencia de un incendio de campo”.

Fuentes oficiales señalaron que el apagón se produjo por un incendio que generó perturbaciones en la línea de alta tensión de 500 kW que une las localidades de Campana y General Rodríguez.

“Ante el desbalance, el sistema responde en forma inmediata provocando la desconexión de la generación para su propia protección. Como consecuencia de esta interrupción se encuentra afectadas las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y el Sur del NOA”, detallaron.

Aunque la primera versión de la interrupción del servicio eléctrico señalaba una caída en la central nuclear Atucha I, Nucleoeléctrica argentina aclaró que se trata de una megafalla en el Sistema interconectado Nacional (SADI), lo que trajo aparejado la salida de esta central, al igual que la Central Puerto. El cuadro que muestra el momento del apagón. (Foto: captura cammesa)

En ese sentido, desde la cartera que encabeza Flavia Royón remarcaron: “La central nuclear Atucha I no tuvo ningún inconveniente, solo se encuentra parada por motivos de seguridad hasta tanto se reconecte el sistema y pueda volver a entregar la energía que genera”.

En tanto, la compañía argentina encargada de operar el mercado eléctrico mayorista del país, CAMMESA informó que varios puntos del país comenzaron a recuperar la energía eléctrica: “Se está reponiendo fuerte en el Gran Buenos Aires. Se repuso parcial córdoba y estamos subiendo hacia NOA energizando”.

Santiago Yanotti, subsecretario de energía eléctrica, comentó en diálogo con el medio TN: “Atucha está funcionando bien, pero no está entregando electricidad al sistema, entonces se siente. El servicio ya se está reestableciendo, pero no es igual en todo el país. Si no hay fallas, se normaliza y se sigue. Esperamos en un par de horas tener respuestas sobre la vuelta del servicio”.