Las vacunas contra la Covid-19 redujeron entre 6 y 12 veces la mortalidad

Las muertes de personas vacunadas con esquema completo fueron entre 6 y 12 veces menos -dependiendo del rango etario- que los decesos de quienes no recibieron ninguna dosis, según un relevamiento realizado por el Ministerio de Salud de la Nación sobre los fallecimientos por coronavirus de las dos primeras semanas de este año.



Durante las semanas 1 y 2 de 2022 (entre el 2 y el 15 de enero), la tasa de fallecimiento por coronavirus en Argentina en personas sin vacunar fue de 30 por millón de habitantes no vacunados; en quienes solo recibieron una dosis, de 16,10 por millón de habitantes, y en personas con esquema completo, de 5,89 por millón de habitantes con las dos dosis.



Si se analiza por franja etaria la diferencia se incrementa conforme baja la edad: en la población de 50 años y más, la tasa de muerte (siempre por millón de habitantes y con la condición que se analiza) de las personas no vacunadas fue de 233,3; mientras que con esquema completo la tasa desciende a 36.

En la franja de 20 a 49, las muertes por millón de habitantes de las personas no vacunadas fueron 15,6; y con esquema completo 1,34.



Por último, en niñas, niños y adolescentes (0 a 19), la tasa de decesos por millón de habitantes fue de 1,2 para quienes no estaban vacunados, y de 0,15 para los que tenían las dos dosis.



"La mejor forma de analizar la eficacia de las vacunas es utilizar estas tasas por franja etaria, porque la edad promedio de las poblaciones vacunadas y no vacunadas son muy distintas", indicó a Télam el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga.



En la actualidad el 91% de las personas mayores de 50 años tiene el esquema completo (dos dosis); entre 20 y 49 se encuentran en esa situación el 84% y en los menores de 19 años alcanza el 43%.

"Lo ideal para analizar la efectividad de vacunas es el análisis por tasas y franjas etarias", dijo Quiroga.



Y continuó: "Se observa con claridad que para el grupo mayor de 50 años fallecieron 6.5 veces más frecuentemente las personas no vacunadas que las vacunadas; para el grupo de 20 a 49, 11.6 veces, y en los menores de 19, 8 veces". En base a estos datos, Quiroga estimó que durante esas dos semanas, de no haber existido las vacunas, hubieran fallecido aproximadamente 2.500 personas más que las que murieron.



En los últimos siete días se registró un promedio de 143 notificaciones diarias de fallecimientos, con un incremento leve en las últimas 72 horas con cifras que estuvieron más cercanas a 200; mientras que el reporte de casos se encuentra en un promedio de 130 mil diarios.

En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Sandra Tirado, reconoció que el número de muertos puede subir en los próximos días, aunque remarcó que la actual tasa de letalidad "claramente es distinta" a la registrada en las anteriores olas.



"Los fallecidos siempre tienen unas dos semanas detrás de lo que son los picos, puede ser que los fallecidos aumenten porque esto es lo que pasa generalmente con la curva epidemiológica", explicó Tirado.



La funcionaria enfatizó que "lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de 130.000 casos diarios, con una mortalidad de 200 (personas) o sea que claramente la letalidad es totalmente distinta a lo que fue la primera o la segunda ola cuando teníamos 40.000 casos diarios y lamentablemente teníamos muchísimos más fallecidos". "Eso es por la vacunación, porque las personas vacunadas tienen muchísimo menos posibilidades de evolucionar con las formas más grave de la enfermedad", concluyó.