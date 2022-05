Le hizo a su hija una lista de reglas que debe cumplir para tener un celular y generó debate en las redes sociales

Una nena de 12 años pidió un celular y su papá le hizo un contrato con las reglas que debe cumplir para tenerlo. Una vez que terminó la lista, la publicó en Twitter. A su vez, les preguntó a los internautas qué les parece la iniciativa y si creían que se había olvidado de algo. De inmediato, hubo todo tipo de comentarios.

“En previsión de que mi hija consiga su propósito (tener teléfono; aún se está por ver), y dado su apego a las normas (bien por ella), mi mujer y yo estamos elaborando este contrato de adhesión, totalmente leonino. A ver qué les parece y si creen que se nos olvida algo”, tuiteó el hombre, acompañado por una foto con la lista.

La particular lista que le hizo el hombre a su hija de 12 años. (Foto: Twitter/@JudgeTheZipper)

En el escrito, se nombró que la niña no es dueña del teléfono, sino su mamá y su papá, que pueden pedírselo en cualquier momento. Además, detallaron que el celular no se debe llevar al colegio ni se puede utilizar en la mesa, entre otras restricciones.

“El incumplimiento de alguna de estas normas conllevará la pérdida temporal del teléfono. La reiteración en la desobediencia supondrá la pérdida definitiva del celular”, es lo que dice al final del contrato, que está firmado por “mamá y papá”.

El posteo se hizo viral

La publicación, que tiene más de 3500 retuits y casi 24 mil me gusta, generó todo tipo de comentarios por parte de los internautas. Algunos se mostraron de acuerdo con las medidas y otros tantos no estuvieron conformes.

Ante la cantidad de respuestas, el hombre aclaró: “No queremos espiarla. De hecho, no queremos instalar aplicaciones de seguimiento o control. Pero tiene que saber que eso puede pasar, por su seguridad. Tanto creemos en ella que, de hecho, el 'contrato' se basa en eso: confianza en que cada parte cumplirá lo suyo”.

“Sinceramente, si no confía en su hija, no le compre un móvil. La mía va para 13, pero creo que una parte importante en su educación es respetar su autonomía y privacidad. No me imagino a padres registrando mis cajones para ver si guardaba ciertas cosas cuando yo tenía 12″, tuiteó uno de los internautas.

La respuesta de uno de los usuarios. (Foto: captura de pantalla Twitter/@ChakNorris93)

En esta misma línea, una usuaria escribió: “Me parece fatal, lo que denota este escrito es una falta total y absoluta de confianza en tu hija. Realmente lo que me da es pena. Pobre niña”.

Otra de las respuestas que recibió el tuit que se hizo viral. (Foto: captura de pantalla Twitter/@MAMIRRIQUI27)

Pese a las críticas que recibió el hombre, algunos usuarios adhirieron a su postura, ya que la consideraron correcta para proteger a su hija menor.

“Los que no son padres, ya lo entenderán cuando lo sean. Los que lo son recuerden que no somos amigos de nuestros hijos ni tenemos que caerles superbien. Nuestra obligación es protegerlos. Y en segundo lugar, educarlos”, escribió otro internauta, en defensa del padre que hizo el contrato.

Uno de los tuits en defensa al padre que hizo el polémico contrato. (Foto: captura de pantalla Twitter/@goyoasturias)

Asimismo, uno calificó de “perfecto” el accionar del hombre. “Yo le tengo puesta una aplicación. Le puedo bloquear páginas, contenidos. Y por supuesto con unas normas similares. Son niños y niñas. Punto”, aseveró.

Otro usuario aseguró que con su hija tiene normas parecidas. (Foto: captura de pantalla Twitter/@jerp22julio)

Debido a la gran cantidad de comentarios que recibió el posteo, el hombre aseguró en otro tuit que “el contrato está sufriendo añadidos (fotos privadas, chatear con extraños, 'justificadamente'...) y algún borrado”.

En este sentido, agradeció a quienes “desde el respeto y aunque sea en la discrepancia” comentaron la publicación. Pero también se acordó de quienes lo criticaron fuertemente por las medidas: “A los haters, mi indiferencia”, sentenció.