Le negaron la entrada a un hombre con movilidad reducida porque no tenía ticket

Fidel, el protagonista de esta historia, llegó a dedo desde Chumbicha hasta el Predio Ferial con la ilusión de poder disfrutar del espectáculo del escenario mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.



Llegó sin entradas dijo que por cuestiones económicas no pudo concurrir al Cine Teatro Catamarca a retirar los tickets como tampoco tenía los medios para acceder a la página web.

Fidel creyó que contaría con la buena voluntad de las autoridades de Cultura para poder ingresar al salón principal y así ver a los artistas. Sin embargo, la negativa fue tajante: "No hay cupos", dijeron.

Sin lugar a dudas se debe revisar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la fiesta de los catamarqueños. Porque como dice Fidel "no todos tenemos internet para entrar a la página y no todos tenemos para llegar a la ciudad por una entrada. Tienen que pensar en los que somos del interior".