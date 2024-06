Levantaron el corte sobre Ruta n° 38: El IPV se comprometió a revisar el valor de las cuotas

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ciertamente ya había dispuesto la actualización de las cuotas a partir de este mes de marzo. La medida, desde su anuncio, viene generando malestar y a pesar de las acciones interpuestas por vecinos autoconvocados del Complejo Habitacional de Valle Chico, la decisión del organismo avanzó y ahora, comenzó a concretarse.

Las primeras reacciones al aumento la protagonizan los vecinos de Chumbicha, quienes, para marcar su descontento, protagonizaron este jueves un corte sobre la Ruta nacional N° 38. Los beneficiarios de las viviendas del IPV acusan que les llegó la notificación de aumento de la cuota que ahora pasó de $4.000 a $55.000, en la mayoría de los casos. Si bien es cierto que este último momento había informado oportunamente, el inconveniente de estos manifestantes es que la mayoría de ellos son empleados municipales. Por eso, sus ingresos apenas llegan a los $350.000.

En respuesta a esta manifestación, cerca del mediodía se hizo presente en la protesta el Arq. Gabriel Alberto Barrionuevo, administrador del organismo, quien se comprometió a dar una solución, reconociento que los ingresos de los vecinos es bajo en relación al valor del incremento de la cuota. Ante esto, el funcionario deslizó que se van a analizar los casos y que sería posible una readecuación del valor.

Para hacer efectivo esto, este viernes empleados del IPV visitarán a los adjudicatarios y elaborarán un informe de ingresos y en base a eso, de determinará el valor a pagar mensualmente por la vivienda.

El malestar

En diálogo con Radio Valle Viejo, los damnificados habían señalado que no conocían los avisos de actualización de la cuota, asegurando que no se les había comunicado esto el organismo provincial. “Queremos tener una solución. Nuestros sueldos no llegan al Mínimo Vital y Móvil y hasta trabajadores independientes, que tampoco van a poder costear este incremento”, dijo una de las vecinas.

Los aumentos del IPV

Se debe recordar que mediante resolución N° 0225, que lleva la firma del Arq. Gabriel Alberto Barrionuevo, administrador del organismo, se determinó que las viviendas entregadas entre los años 2012 a 2018 tendrán un aumento de la cuota hasta los $35.000.

Los adjudicatarios que recibieron sus inmuebles del 2019 a 2021 abonarán $45.000. En cuanto a las casas entregadas durante el 2022 las cuotas serán de un monto de $60.000, mientras que los que recibieron sus unidades habitacionales en 2023 pagarán $75.000, una vez cumplido un año de su adjudicación.