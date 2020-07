Levantaron el programa del padre Ceschi por sus dichos sobre la homosexualidad

Telefé Santa Fe anunció que no emitirá más el histórico micro del padre Ceschi que desde mediados de los años 80 cierra la programación diaria del canal. La decisión del canal fue comunicada horas después de que emitiera un viejo programa en que el sacerdote, hizo una afirmación discriminatoria hacia la comunidad homosexual. La emisión fue, el mismo día en el que se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley de matrimonio igualitario en Argentina.

"Le hago una pregunta: ¿le gustaría tener un hijo o una hija homosexual? ¡Qué pregunta! No hace falta que me responda, es muy doloroso en una familia normal tener un hijo o una hija con esa desviación", dijo Ceschi en el viejo programa emitido por el canal.



"¿Qué hacer frente a un caso así? Bueno, a veces, se puede corregir con tiempo y hay que intentarlo? recurrir a profesionales, a una atención espiritual también. Pero, a veces, no hay más que elegir lo inevitable, los homosexuales sufren muchísimo y es la familia la que tiene que, en primer lugar, brindarle amor, comprensión. Por supuesto, si se puede lograr que un homosexual no ejerza como homosexual, tanto mejor y, sobre todo, rezar por él, rezar por ella", continúa la alocución de Ceschi que fue grabada por un televidente en un video que causó indignación en las redes sociales.



Respecto de la inclusión y el matrimonio igualitario



En el día de ayer, 15 de Julio, el país conmemoró un avance claro en cuanto a la adquisición de derechos para la comunidad LGTBIQ, a través del matrimonio igualitario. pic.twitter.com/fcUFETkHJt ? Telefe Santa Fe (@telefesantafe) July 16, 2020

Este jueves, Telefé Santa Fe emitió un comunicado en el que repudia las declaraciones y anuncia que el programa no volverá a emitirse después de muchos años. "El espíritu de Telefe es colaborar en la formación de una comunidad más justa e igualitaria y eso, se refleja a diario en nuestras dos ediciones de noticias. Por este motivo, pedimos disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos o agraviados, ante la emisión dentro de nuestra programación de comentarios anacrónicos de terceros respecto a la homosexualidad. De ninguna manera representan nuestro pensamiento y por ello, queremos reafirmar nuestra intención de construir una sociedad más plural e inclusiva. Desde hoy, esos contenidos no se emitirán más en nuestra señal".