Llamativo: sector combativo de ATECa respalda a Jalil, pero le reclama un salario docente digno

Desde la línea celeste de ATECa, que conduce el profesor Osvaldo Díaz, agradecieron y resaltaron los últimos actos del Gobierno y política educativa que lleva adelante la gestión de Raúl Jalil, entre los que mencionan las medidas adoptadas en contra de las designaciones irregulares, la continuidad de los puestos laborales de los docentes suplentes y la participación en el tratamiento del Estatuto Docente.

Sin embargo, el sector más combativo de ATECa, luego de resaltar los logros alcanzados para los docentes catamarqueños, le reclama al mandatario que “los docentes merecen un salario digno”.

“La línea celeste de ATECa queremos agradecer y resaltar la importancia de los últimos actos de Gobierno y decisiones tomadas sobre educación por el Sr. gobernador de la provincia, Raúl Jalil, desautorizando nombramientos ilegales, por fuera de la Ley 3.122 Estatuto del Docente provincial que, de quedar firmes, no solo hubieran constituido un acto de abuso de poder y corrupción, sino que hubieran atentado contra la dignidad y la carrera docente”, manifestaron.

En ese contexto, el profesor respaldó al gobernador por las medidas tomadas, que han puesto de manifiesto la “sana” intención de no cercenar los derechos docentes, respetando a la docencia y, especialmente, el sacrificio que día a día los docentes realizan.

“Están las bases de confianza necesarias para poder pensar en la construcción de acuerdos, así como también de un trabajo conjunto y responsable en bien de la docencia y toda la sociedad en sí”, afirma el documento que lleva la rúbrica del Osvaldo Díaz.

Señala, además, que en lo que va de este año, la docencia de Catamarca ha vivido situaciones sumamente estresantes que generaron un gran malestar, como ser la duplicación de las horas de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, el tener que poner sus domicilios para dar clases, sus teléfonos y computadoras, el pago de grandes abonos de Internet y el no haber contado con un aumento salarial dentro entre otras situaciones más.

Mencionan que, a principios de este año, el Gobierno decidió sacar el tratamiento del Estatuto del ámbito docente, para que sea tratado por la comisión que trataría la reforma del Estado; a partir de ello, la docencia se manifestó en la plaza principal.

“El pedido que desde la línea Celeste de ATECa - contrariamente a lo que a viva voz pedían quienes ostentan la conducción de ATECa que era el no tratamiento del Estatuto ni ahora ni nunca- fue que el Estatuto volviera a ser Tratado en Educación, que es el ámbito natural donde el mismo debe ser tratado, así como también pedíamos que el mismo fuera tratado con la participación de toda la docencia de la Provincia, porque solo los docentes conocen la realidad que se vive día a día en las escuelas. En esta situación, también cabe agradecer al gobernador en haber hecho volver el tratamiento del Estatuto Docente a Educación, entendiendo que se trataba de un pedido justo, dando la posibilidad a todos los docentes de poder participar y aportar a la ley que rige su accionar”.

Finalmente, Díaz agregó: “Quiero hacerle llegar al gobernador un especial agradecimiento de parte de los miles de docentes suplentes que hoy siguen conservando sus trabajos en medio de esta pandemia y le pedimos un aumento salarial digno, con un acto de justicia por la incansable tarea que, día a día, realizan los docentes”.