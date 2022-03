Llueve y nuevamente la Casa Natal del Beato Esquiú cerró sus puertas por las goteras

Mientras los plazos para arreglos se etermizan y por consiguiente las soluciones se hacen cada vez más lejanas, la comunidad una vez más se vio privada de ingresar a la Casa Natal del Beato Esquiú. Como sucede cada vez que llueve en Fray Mamerto Esquiú, el templete que protege al edificio histórico, cierra sus puertas. Tras repetirse este hecho en el tiempo, no puede indicarse que esta determinación no esté ligada a las goteras que se generan en el lugar y que han sido motivo de reclamo y debate desde el año pasado.

Mientras se sigue esperando, tal como se prometió de parte de la comuna el año y de Patrimonio Histórico y Museos, que los “trabajos programados” finalmente lleguen y los techos dejen de presentar las preocupantes goteras.

Recordemos que las goteras no son algo nuevo y que la excusa por los plazos para los trabajos en su momento fue la proximidad de la Beatificación, hecho que se concretó en septiembre del año. Sobre las obras, en su momento la Arq. Natacha Sola Vigo a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Fray Mamerto Esquiú había explicado que "a la fecha no hemos intervenido en los techos de la Casa Natal pero sí sabemos que es un trabajo que lo tenemos programado, pero por una cuestión de tiempo y de plazos no lo hemos hecho en una primera instancia ".

La comunidad del departamento y los fieles devotos del Beato, siguen esperando una pronta solución por el peligro que estas filtraciones pueden llegar a provocar en la casa del ilustre franciscano.