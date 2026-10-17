¿Lluvia o sale el sol? Cómo estará el tiempo en Catamarca el Día de la Madre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el pronóstico del tiempo para la Capital catamarqueña durante este domingo 18 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Madre. Según las previsiones, la jornada estará marcada por la presencia de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde.

Las condiciones del cielo variarán a lo largo del día. Durante la mañana, el panorama será mayormente nublado, mientras que por la tarde se esperan lluvias aisladas. Hacia la noche, la nubosidad volverá a predominar en el cielo de la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico anticipó una mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados. A estas condiciones se sumará la presencia de viento del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

De esta manera, el pronóstico para el domingo estará caracterizado por temperaturas moderadas, cielo mayormente cubierto y precipitaciones aisladas en horas de la tarde.

Lunes 19: seguirá la nubosidad y aumentará la temperatura máxima

Para el lunes 19 de octubre, el pronóstico del SMN prevé la continuidad de las condiciones de nubosidad en la Capital catamarqueña. A diferencia del domingo, cuando se esperan lluvias aisladas durante la tarde, para la jornada del lunes se anticipa un cielo mayormente nublado durante todo el día.

En materia térmica, las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 22 grados de máxima. Esto representa una máxima dos grados superior a la prevista para el Día de la Madre, mientras que la temperatura mínima se mantendrá sin cambios respecto de la jornada anterior.

El viento también será un factor destacado durante el lunes. Según los datos difundidos, soplará desde el noreste y podría registrar ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, por encima de los valores previstos para el domingo, cuando se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.