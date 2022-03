Lo que se viene: desde este lunes el precio del pan aumenta un 15% en Catamarca

Los hechos bélicos que se suceden desde hace más de diez días entre Rusia y Ucrania generan impacto económico en Argentina, el que termina teniendo consecuencias en los bolsillos de todos. El caso puntual es el aumento histórico a nivel mundial del trigo y esto genera una suba exponencial en el valor de la harina, que luego pasará a impactar en el precio del pan. Hasta la semana pasada los industriales podían estimar el valor de este insumo pero desde el miércoles uno de los principales molinos del país ya comenzó a aplicar una suba del 45%, mientras que otro percibió un aumento del 55%. El panorama no mejora y ya se habla de otra suba de un 15% sobre estos valores.

Si se incrementa la harina, por lógica es el pan el que también aumentará su valor. Así lo confirmó el presidente del Centro de Industriales Panaderos y Pasteleros de Catamarca (Cippac). Miguel Juri informó que debido al aumento del precio de la harina, a partir de este lunes el precio del pan tendrá una suba del 15%.

Actualmente, el precio de referencia del kilo de pan francés ronda entre los $200 y $220 pero ahora el kilo pasará a estar entre los $240 y $260. El incremento es el segundo del año. El anterior se dio apenas hace 21 días.

Desabastecimiento de harina

El otro problema es la sombra del desabastecimiento de la harina. La situación se verifica en todo el país. Desde la industria panadera detallaron que, desde el jueves pasado, algunos molinos suspendieron la venta de bolsas de harina y las pocas entregas que se hicieron llegaron con aumentos de valores debido a la incertidumbre por el precio internacional del trigo que hizo que algunos productores especularan con una suba mayor en el futuro.

Osvaldo Perez - distribuidor de insumos para panadería en Catamarca, aseguró que tenía stock para un par de días más y que de ahí en más debía evaluar el costo que le iban marcar. "Uno de los molinos que me abastece y que no ha suspendido la venta a modificado las condiciones de pago. Ahora se debe pagar anticipado. Antes se tenía un plazo de 20 días para cancelar pero ahora es de contado”. En cuanto a la respuesta de los panaderos al receptar el aumento del principal ingrediente, el distribuidor dijo que estos no tienen otra salida que aceptar los nuevos valores y que ya están acostumbrados a los aumentos. “Sinceramente la gente está curada de espanto. No te dicen nada porque son concientes de lo que está sucediendo”.

En Catamarca el valor de la bolsa de harina 000 cotizaba la semana pasada en $1.700 y la cuatro ceros en $2.050 y se aguardaba otro aumento. El panorama no tiene solución a corto plazo, esto mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania no finalice, por cuanto el origen de la suba de la materia prima se genera por esta situación bélica.