Los Docentes Autoconvocados rechazan el 25% propuesto por el Gobierno a los gremios y vuelven a marchar

En la pulseada salarial de los últimos días de los sectores de salud, seguridad y educación, crece la autoconvocatoria en clara manifestación del malestar y la bronca ante la incapacidad de los gremios para resolver paritarias con el Ejecutivo Provincial acorde a la difícil situación económica tanto a nivel nacional como provincial. Durante la semana pasada, tras múltiples protestas, los policías y los educadores lograron que el Gobierno se comprometa a abrir el diálogo. Mientras que Educación inició las paritarias el pasado viernes, las autoridades se reunirán esta semana con los policías. En tanto, enfermeros y pediatras autoconvocados salieron también a reclamar una mejora salarial.

En este contexto, donde crecen los sindicatos disidentes y el movimiento de autoconvocados fue in crescendo, los Docentes Autoconvocados manifestaron públicamente que rechazaron el 25% propuesto por la patronal a la intersindical docente integrada por SIDCA, SADOP, ATECA, UDA en la reunión del viernes pasado y llamaron a una nueva movilización este lunes a partir de las 8:30 hs, durante la reunión paritaria en el pabellón N°3 en el CAPE. Si bien los gremios deberán dar una respuesta en la reunión de este lunes, los autoconvocados a través de un comunicado fueron contundentes en remarcar su rechazo, sumando a ello que se trata de la propuesta para cerrar apenas la paritaria del año pasado, mientras que, con un sueldo prácticamente congelado, aún no se convocó para la paritaria del año 2024.

Los autoconvocados apuntaron fuertemente al Ejecutivo Provincial y a los gremios docentes, a quienes cuestionaron el “amague” de paros que fueron quedando sin efecto debido a la maniobra de Educación de modificar la agenda educativa y prorrogar el inicio del ciclo lectivo. La propuesta de una mejora salarial al 25% llevaría el salario de un docente que recién inicia a $300.000, lo que implicaría que los educadores, nuevamente, quedarían en el umbral de la indigencia conforme a los índices oficiales publicados por el INDEC.

Al respecto, los autoconvocados apuntaron además, que no es suficiente plantear el incremento del 100% en los haberes de los trabajadores de la educación, porque en este caso quedan los que recién inician sus labores con ingreso de indigencia, como así también los preceptores que incluso con más de 20 años de servicio no superan el límite de la pobreza. En este sentido, plantearon que un ingreso mínimo debe ser igual a la canasta básica que hoy equivale a $ 600.000 y que se indexe mes a mes de acuerdo a la inflación.

Movilización

En el marco de este rechazo, y con el temor que los gremios docentes acepten una propuesta que no represente al reclamo de los últimos días, los Docentes Autoconvocados convocaron a una nueva manifestación para este lunes a partir de las 8:30 hs durante la reunión paritaria. La concentración será en el pabellón N° en rechazo de la paupérrima propuesta salarial. Consideran que entregar $30.000 en negro definitivamente no cubre la canasta escolar básica.

Las movilizaciones de los autoconvocados no fueron solo en la ciudad Capital, sino que también se movilizaron educadores en el interior provincial como Andalgalá y Santa María.

Los docentes, además de pedir por un sueldo digno, apuntaron a una bonificación de emergencia y la cobertura al transporte docente provincial.

A la convocatoria, los educadores llamaron que se sumen los enfermeros y los pediatras, además de empleados de la administración pública y de OSEP, y todos aquellos que en los últimos días han manifestado su preocupación de una mejora salarial.