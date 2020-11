Los docentes reclaman el pago de un bono por conectividad y material tecnológico

Con fuertes críticas a la representación gremial y al rol que cumple la Intersindical docente, un grupo de docentes autoconvocados reclaman el pago de un bono por conectividad y material tecnológico.

“La Intersindical docente, que se sienta a negociar con el Gobierno de turno, y nunca logran nada en beneficio de la docencia. Esperamos que esta vez, y ante las proximidades de las fiestas de fin de año, exijan el pago de un bono para que todos los docentes podamos atenuar los gastos que hemos tenido en pandemia y que salió de nuestro bolsillo. Tuvimos que hacernos cargo de la conectividad y del material tecnológico” afirmaron a LA UNIÓN.

Los autoconvocados de la educación catamarqueña expresaron su enojo por la falta de respuesta a los reiterados pedidos de recomposición salarial y aseguraron que los principales referentes de los gremios docentes “tranzan” con las autoridades provinciales, dejando de lado temas transcendentales, como el aumento salarial.

“Estamos por terminar el año y todavía los que se dicen representar a los intereses de los docentes no logran ni una sola medida que beneficie a la docencia. Al contrario, callan ante el avasallamiento de la reforma. Somos nosotros los docentes que no estamos afiliados a ningún gremio quienes salimos a la calle a luchar por nuestros derechos que están siendo atropellados”, manifestaron.

En ese marco de declaraciones, confirmaron que seguirán en pie de lucha en contra del traspaso de los IES (Instituto de Educación Superior) hasta tanto, oficialmente, se informe la derogación de todos los instrumentos legales relacionados a este cambio.

Finalmente, los autoconvocados comentaron que volverán a reunirse para definir cómo seguirá el reclamo contra la reforma educativa que impulsa la Provincia. No descartaron otra marcha y movilización, previo al abrazo simbólico.