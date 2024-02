Los docentes regresarán a las aulas el 14 y 15 de Febrero y se suspendió el paro

Pasado el mediodía culminó la reunión prevista para este jueves entre los gremios docentes y el Ministerio de Educación. Calificada como “positiva”, la instancia de diálogo tuvo avances en cuanto a las fechas de presentación del personal directivo y docentes en los establecimientos escolares, pero aún persiste la falta de propuesta salarial desde la Provincia. Es por eso que el regreso a las aulas sigue estando en dudas.

El planteo concreto tanto de la Intersindical Docente como del Frente de Gremios Docentes es claro: “Pedimos que nos garanticen la cuestión salarial”. Así lo indicaron en declaraciones a Radio Valle Viejo, al término de la reunión que se llevó a cabo en el CAPE y que estuvo encabezada por el ministro Dalmacio Mera y todo el gabinete educativo.

Al no estar resuelto lo central, en relación a la paritaria salarial, el avance que trasciende de lo dialogado este jueves, gira en torno a la fecha de presentación en las escuelas. Esto por cuanto la cartera educativa cedió y ahora no será el próximo 5 de fbrero sino el 14 de este mes. Si bien, lo primero que se solicitó fue el cambio de fecha del comienzo de clases para marzo, recordando que está establecido por Educación para el 27 de Febrero, esto no les fue concedido pero sí el otro cambio. No obstante esto, lo que reina es incertidumbre.

En este sentido Alejandra Reales, secretaria general de ATECA en relación al paro anunciado por la Intersindical para este 5 de febrero, dijo que el mismo ha quedado sin efecto. “Esto por cuanto Educación ha hecho un corrimiento del día de presentación de los docentes, del lunes que viene para el 14 de febrero. Por eso queda sin efecto pero no quiere decir que el 14 no quiere decir que ese día iniciémos”, sentenció.

Finalmente, se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo en los próximos días.

Cambio en la agenda escolar

Lo concreto, tras el encuentro es que la fecha de reintegro de los equipos de conducción y el personal de servicios generales de todos los niveles y modalidades, tendrá lugar el próximo miércoles 14 de febrero y el día 15 harán lo propio el personal docente de todos los niveles y modalidades.

Salarios

Por su parte, UDA y SUTECA, se mostraron conformes, por cuanto plantearon su postura, apuntando que en cuanto a lo salarial, el pedido de estos gremios es de un 40% de incremento, esto en cuanto al cierre del año pasado y ahora para la reapertura del 2024, que los docentes obtengan un 70% de aumento.

Este pedido como el de los otros gremios, se resolverá con el Ministerio de Trabajo y el Consejo Federal los días 8 y 9 de febrero. Esto por cuanto aún se espera que se resuelvan las paritarias nacionales.