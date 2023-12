Los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol en Capital

Mientras la Alerta Amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional rige en varias zonas del Valle Central, reportan el primer incidente causado por los fuertes vientos.

Alrededor de las 16:00 hs, un árbol cayó sobre la cinta asfáltica en Barrio Parque La Ruta, de momento no reportan personas heridas, solo inconvenientes por el tránsito en la zona. Esperan el arribo de las autoridades pertinentes para retirar el árbol de la cinta asfáltica.

Consejos del Servicio Meteorológico Nacional durante una Alerta Amarilla:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.