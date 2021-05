Los jóvenes vivieron a pleno la fiesta virtual de Pentecostés

Tal como sucede todos los años, el sábado 22 de mayo, de 16:00 a 19:00, la comunidad joven de la Diócesis de Catamarca participó de la vigilia llamada "Pentecostés Joven 2021", que en esta oportunidad se hizo de forma virtual debido a la pandemia. Se sumaron a la convocatoria de la Pastoral Juvenil Diocesana entre 110 y 150 chicos, aproximadamente.

El lema "Con tu Espíritu, testimonios de unidad", que animó esta jornada, estuvo inspirado en la próxima beatificación de Fray Mamerto Esquiú, quien es reconocido como gran ejemplo y generador de unidad.

La propuesta se desarrolló en tres momentos, el primero fue la Bienvenida en vivo por youtube; en el segundo momento se realizaron trabajos por grupos mediante reuniones virtuales de meet, teniendo en cuenta las edades; y por último, la Celebración, con un video estreno en youtube.

Las actividades estuvieron a cargo del equipo de Pastoral del Colegio Padre Ramón de la Quintana junto con la comunidad Valle Viejo Joven del movimiento católico Palestra.

Bienvenida

La alegría atravesó el bloque destinado a dar la bienvenida y agradecer a quienes dijeron presente en esta propuesta distinta a la de años anteriores, pero vivida con el entusiasmo de siempre para esperar la llegada del Espíritu Santo.

Hubo una conexión en vivo con el coordinador de Pastoral de Juventud Diocesana, Martín Romero, y la subcoordinadora, María Graffigna, quienes se refirieron a la tarea en la diócesis y lo que se viene con la pronta beatificación de Esquíu. Luego se realizaron juegos online con los jóvenes conectados, tanto de Capital como del interior de Catamarca y de otros puntos del país.

Para finalizar esta parte, se hizo una conexión con Mariano Martínez, de Valle Viejo Joven, quien explicó el trabajo organizativo previo. Esto dio pie a los trabajos en grupo utilizando la plataforma de meet.

Celebración

Como cierre se publicó un video, que recopiló intenciones y agradecimientos al Espíritu Santo de grupos, movimientos e instituciones juveniles que trabajan en la diócesis. Seguidamente se leyó el evangelio de San Juan seguido de una reflexión del asesor de la Pastoral Juvenil, P. Eugenio Pachado, quien saludó a los jóvenes a quienes consideró como " la sal, la luz, la esperanza, la alegría, la comunión que necesita el mundo". Entre otros conceptos, dijo que “el Espíritu Santo nos recuerda constantemente que somos personas siempre enviadas”.

Finalmente, agradeció la presencia de quienes se sumaron a esta vigilia, y llamó que "no tengan miedo, no cierren la puerta al Espíritu Santo, no permitan que anochezca cuando el sol comienza a salir, no permitan la oscuridad cuando el sol está a plena luz", manifestó, y les impartió la bendición.

Quienes deseen revivir estos momentos pueden ingresar a los links:

Bienvenida: https://www.youtube.com/watch?v=vE2fts4SzDA

Celebración: https://youtu.be/9wwxmazYWOk