Los peregrinos santiagueños y tucumanos ya están en tierra de la Madre del Valle

Ya falta menos. Los que vienen desde Santiago del Estero, según reportes policiales y de grupos eclesiales que hacen el apoyo, ya cruzaron la frontera y los que no, están a poco. Les falta desde allí la mitad del resto del camino. El clima, como en cada diciembre no va a ser benigno. Del otro lado, los tucumanos hacen lo propio. Unos están en la puerta, en Rumi Punco, descansando para emprender el resto del trayecto. Este es el caso en particular de René Barrionuevo, el joven promesante que en su silla de ruedas llega todos los años para esta fecha cumpliendo su promesa de agradecer.

En el camino, sea de un lado o del otro, todos caminan entusiasmados pero cansados, con ampollas que entorpecen el transitar, además de estar agobiados por el calor. No obstante esto los fieles sostienen la marcha con la fe puesta en llegar. En la mayoría de los casos, la fecha clave es entre el 6 y 7 de diciembre, uno o dos días previos a la tradicional procesión que este año y por segunda vez va a ser en el Ovalo del Parque Adán Quiroga.

Los devotos

Uno de los grupos más tradicionales del lado santiagueño es de los peregrinos San Expedito quienes iniciaron la marcha el pasado 29 de Noviembre, día del inicio de las festividades. Tras ellos o casi a la par transitan la Ruta nº 64 otras docenas de agrupaciones.

Mientras a ellos les falta la mitad del trayecto, otros ya se adelantaron. Son los que vienen desde Concepción de Tucumán, quienes arribaron este domingo al son de misachicos, y de esta manera que con profunda emoción ingresaron a la Santuario y Catedral de Nuestra Señora del Valle.

En tanto René Barrionuevo, desde su cuenta de Facebook cuenta el paso de su marcha. Durante la tarde del domingo se encontraba descansando en Rumi Punco. Luego iba a seguir hacia Huacra para recién ingresar a nuestra provincia. De esta manera el joven desanda los 270 kilómetros desde su Tucumán natal hacia la tierra de su Madre del Valle. “Quiero agradecer a cada municipio del Sur por el recibimiento, el apoyo y el cariño dado. Eternamente agradecido con todos ustedes”, consigna el devoto.

El traslado al Parque Adán Quiroga

Hasta este lunes la Sagrada Imagen de la Madre del Valle va a permanecer en la Catedral. El martes será el traslado hasta el Parque Adán Quiroga, donde permanecerá hasta el cierre de las festividades en su honor.

Según lo informado previamente, el pase al espacio verde será con una caravana por las avenidas principales de la ciudad. La salida será por calle Sarmiento hasta la Avda. Belgrano luego Avda. Virgen del Valle, Avda. Güemes, Avda. Alem y concluirá en el Adán Quiroga. Allí en el Óvalo va a estar desplegado el Campo de Celebraciones. Ahí permanecerá la Imagen hasta el 8 de diciembre, donde se realizarán las celebraciones y distintas las actividades, entre ellas Los Valles y el jueves, la Procesión.

Y será en este sector de la Capital donde se ubicarán los peregrinos que ya llegaron y los que están a mitad de camino. Allí podrán descansar, recuperar fuerzas y prepararse para el gran encuentro con el motivo de este gran sacrificio y demostración de fe. Allí en el Parque Ella los va a estar esperando, luego de haberlos acompañado en toda la travesía.