Los primeros vacunados, en imágenes

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil y la ministra de Salud de la provincia Claudia Palladino, inició hoy el operativo de vacunación contra el Covid-19 en el Hospital “Carlos G. Malbrán”. La aplicación de la Sputnik V se realiza de forma simultánea en todo el país.

Director del Hospital Malbran

El primer vacunado fue el Lic. Raúl Aramburu, jefe del Servicio de Bioseguridad del Malbrán; también lo fue el Dr. Daniel Godoy, director del Hospital Monovalente y la Dra. Johana Carrizo, directora asistente del Hospital Monovalente “Carlos G. Malbran y médica terapista, junto a integrantes de equipos de trabajo del nosocomio.

Aramburu, el primero de la fila

En las primeras declaraciones del primer vacunado, el enfermero aclaró “a nivel general del cuerpo pueden aparecer algunos síntomas específicos de Covid 19, pero eso está informado en el carnet de vacunación y si se presentan síntomas debemos informar inmediatamente. Lo principal serian reacciones locales en el brazo”. Sobre ser el primer vacunado, comentó “enviamos un listado de todo el equipo de salud del Malbrán y me asombró que fui el primero, no es que me hayan llamado, llegué a hacer la fila, estaba la silla disponible y me senté en primer lugar, no sé si fue casualidad o fue organizado, pero justo me tocó el primer espacio. Un privilegio total. Nos fueron contando cómo iba a ser el proceso y llegó el momento de la aplicación de la vacuna. No fue nada diferente a otra vacunación”.

El gobernador Jalil también fue parte de las personas vacunadas, tal como se acordó con los otros mandatarios provinciales.